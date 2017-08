CHAT: Ptejte se na reprezentaci i na Slavii! Odpoví záložník Souček

Po letním návratu z hostování v Liberci se zabydlel v základní sestavě Slavie, dostal se i do reprezentace. Záložník Tomáš Souček pokračuje ve výkonnostním vzestupu a momentálně se s národním celkem chystá na páteční kvalifikační osuboj s Německem. Co říká na boje o evropské poháry ve Slavii? Co pro něj znamenají utkání v českém dresu? 22letý středopolař odpoví čtenářům iSport.cz v ONLINE rozhovoru ve středu, své otázky můžete posílat už nyní.