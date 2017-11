Hanebný sudí, horší než Henryho ruka! Severní Irové zuří kvůli penaltě

Outsideři dvojzápasu označili výkon rozhodčího za hanebný a v odvetě budou mít o to větší motivaci baráž ještě zvrátit. "Byl to nejhorší výkon rozhodčího, jaký jsem na mezinárodní úrovni viděl. Je skutečně ohromující, že může v takové situaci odpískat penaltu," prohlásil nazlobený trenér Severního Irska Michael O'Neill.

Na začátku 57. minuty vystřelil hostující Xherdan Shaqiri a jeho pokus zablokoval ve vápně Corry Evans. Přestože domácí defenzivní záložník měl ruku u těla, k míči se otočil zády a zdálo se, že balon trefil spíše rameno, nařídil rozhodčí penaltu.

"Nejdřív jsem si myslel, že píská faul nebo ofsajd. Nikdo nic nereklamoval. Rozhodčí byl od toho kousek, nikdo mu nebránil ve výhledu. Corry se otočil zády, míč mu trefil více záda a rameno než ruku. Je to neuvěřitelné," kroutil hlavou O'Neill.

Anyone anywhere think this was a penalty? It could cost Northern Ireland a place at the World Cup... #NIRSUI pic.twitter.com/izGkExgFrD