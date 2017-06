Italský kouč po porážce: Češi nás zaskočili presinkem, chyběla rychlost

Trenér italské reprezentace do jednadvaceti let Luigi Di Baigio viděl v pozápasovém rozhovoru pro Rai Sport příčinu porážky "Azzurini" (1:3) celkem jasně. Nedostatečná organizace hry po inkasovaném gólu na 1:2 z kopačky Marka Havlíka, který se do nominace dostal až na poslední chvíli díky zranění plzeňského Matějů.