Česká paráda! Mladíci slaví postup na EURO, úspěch pečetily krásné góly

Čeští fotbalisté do 19 let postoupili na mistrovství Evropy, kde si zahrají poprvé od roku 2011. Tým trenéra Jana Suchopárka využil domácího prostředí a se třemi výhrami ovládl kvalifikační skupinu v konkurenci Maďarska, Skotska a Rakouska, které v dnešním rozhodujícím utkání Češi porazili 3:0.

Po výhrách nad Maďarskem a Skotskem stačila Čechům k postupu mezi osm nejlepších týmů Evropy i remíza s Rakouskem, ale Suchopárkovi svěřenci nedovolili komplikace a už po 63 sekundách šli do vedení. Na rohový kop Sadílka si na přední tyči naskočil Turyna, hlavou míč prodloužil a Sahanek si dal vlastní branku.

"Standardky jsou naše silná stránka, protože máme soubojové hráče. Dnes to vyšlo, takže paráda. Jsem moc hrdý na kluky v týmu, že se to povedlo a letíme do Gruzie," radoval se v rozhovoru pro ČT Sport Michal Sadílek, záložník z PSV Eindhoven. "Chtěli jsme dát rychlý gól a to se povedlo. Nahrálo nám to do karet, protože Rakousko muselo vyhrát o tři góly, aby mělo vše ve svých rukou," připomněl Daniel Turyna, hostující ze Sparty v Senici.

Česká obrana s Králem hrajícím ve formě a zkušeným příbramským stoperem Chalušem pak hlídala náskok. A když už se Rakušané dostali do šance, vše zachránil příbramský gólman Jedlička. Vyznamenal se zejména v úvodu druhé půle, kdy skvěle zneškodnil hlavičku Wöbera.

"Věděli jsme, že když nedostaneme gól, tak postoupíme. Dvě loženky jsem chytil a slavíme postup. Takže spokojenost," řekl brankář Martin Jedlička. "Hodně nás podržel, Martinovi děkujeme," dodal Sadílek.

Rakušané poté přitvrdili hru, což vyústilo ve vyloučení Augustina za tvrdý faul na Granečného v 70. minutě. Hned krátce na to běžel sám na branku Turyna, ale stejně jako v první půli Šašinka navýšení vedení odmítl. Povedlo se to až Marečkovi, který si v 76. minutě zpracoval míč ve vápně a levačkou skóroval.

"Uspěli jsme zaslouženě, i když tam měl soupeř za stavu 1:0 svou šanci. Absolutorium zaslouží brankář Jedlička, který tým podržel, i obrana. Věřím, že kluci postupem času zjistí, že jsou lepší fotbalisti, než si sami myslí. Závěr zvládli skvěle," těšilo Suchopárka, vicemistra Evropy z roku 1996.

Češi už si pak postupový výsledek pohlídali, navíc Sadílek završil výhru gólem z přímého kopu, a mohli se radovat z postupu na šampionát, který se 2. až 15. července koná v Gruzii. Kromě domácího výběru a Čechů mají účast zatím jistou jen Angličané a Bulhaři. Zbylé čtyři účastníky určí úterní a středeční zápasy.

Dosud poslední česká účast na závěrečném šampionátu skončila v roce 2011 ziskem stříbrných medailí, o což se postaral silný ročník 1992 v čele se současnými reprezentanty Ladislavem Krejčím, Jakubem Brabcem, Tomášem Kalasem či Pavlem Kadeřábkem. V následujících pěti letech končili Češi vždy v poslední fázi kvalifikace, ze které prošli až nyní.

FT CZE 3-0 AUT CZE qualified with 3 wins out of 3 games. Congratulations! pic.twitter.com/djdabDlJ3t — Ondřej Zlámal (@UEFAcomOndrejZ) March 27, 2017

Závěrečná fáze kvalifikace o postup na mistrovství Evropy fotbalistů do 19 let:

Česko - Rakousko 3:0 (1:0)

Branky: 2. vlastní Sahanek, 76. Mareček, 89. Sadílek. ČK: 70. Augustin (Rak.).

Sestava ČR: Jedlička - Mareček, Král, Chaluš, Holík - Tischler - Lingr (81. Rezek), Havelka, Sadílek - Turyna (75. Kašiar), Šašinka (63. Granečný). Trenér: Suchopárek.

Skotsko - Maďarsko 1:2 (0:1).