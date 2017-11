Hledání stoperů pokračuje: Kalas byl výrazný, Simič nepřesvědčil

V prvním poločase se zdálo, že to je pro českou obranu proti Kataru docela pohoda. Vyslanci bohaté země, která bude v roce 2022 hostit mistrovství světa, potvrdili, že v ofenzivě nejsou tak schopní jako Islanďané, středeční soupeř českého týmu. Ale ve druhé půli dokázali svěřence trenéra Karla Jarolíma zle větrat. Češi však vše ustáli a nakonec udrželi čisté konto, vyhráli 1:0.

Český tým porazil Katar 1:0. Na dojmy debutanta Vladimíra Coufala a útočníka Josefa Šurala se podívejte ve VIDEU.

„Katařani mě překvapili. Pro obránce to bylo nepříjemné především při jejich rychlých protiútocích. Byli nepříjemní, měli dobrý pohyb, byli šikovní. Pro českou obranu to byla prověrka,“ postřehl Vlastimil Palička, člen prezidia Unie českých fotbalových trenérů.

V srdci české defenzivy odráželi nájezdy snaživého asijského soupeře stopeři Tomáš Kalas a Stefan Simič. Ve čtyřiadvaceti a dvaadvaceti letech duo se zajímavou perspektivou. Ostatně s nalezením ideálního středu obrany se Jarolím potýká od doby, co národní tým převzal, tedy víc než rok. Proti Islandu tři dny předtím hráli Marek Suchý a Jakub Brabec a konfrontace se severskými siláky jim nevyšla úplně podle představ.

Jak si vedli v sobotu Kalas se Simičem proti Kataru? Výrazněji působil obránce z druholigového anglického Fulhamu. „Kalas byl vůdčí osobností obrany. Byl v naprosté většině soubojů a většinu z nich i vyhrál. Přebíral hlavní zodpovědnost za fungování obrany,“ postřehl Palička. Kalas trochu zaváhal v 48. minutě, kdy prohrál hlavičkový duel s Muizzem Alím a gólman Jiří Pavlenka musel výtečně zasahovat. Jinak ale působil dobře, například v 74. minutě se dokázal rychle vrátit a zakřižovat unikajícího Alího, který pak střílel nepřesně.

Simič nastoupil za seniorskou reprezentaci vůbec poprvé. „V první půli mi připadal nervózní, zkazil několik přihrávek, chtěl podpořit útok, ale moc se mu to nevedlo. Ve druhé půli nebyl moc vidět, byl nevýrazný, moc mě nepřesvědčil,“ hodnotil Palička druhého ze stoperů. Třeba v 61. minutě Simič neubránil Ismáíla Muhammada, jenž však na centr těsně nedosáhl.

Kolem mladého obránce z italského Crotone bylo v posledních týdnech živo. Do svých řad ho totiž vábili Bosňané, Srbové i Chorvati, ale pro Simiče, jak sám zdůrazňoval, byla česká reprezentace vždy první volbou.

Mohl ho celý mumraj kolem něj znejistit? „Jsem přesvědčený, že to vliv má. Sám možná chtěl ukázat, že když se takhle rozhodl, že bude přínosem. Že když byl povolán, tak si chtěl svou pozici upevnit. Proto na něj mohl být větší tlak než na ostatní hráče,“ soudil Palička. „Určitě je to ale kvalitní fotbalista, to nám ještě ukáže,“ nezapochyboval zkušený trenér.

Výběr trenéra Jarolíma si poradil s Katarem. Hubenou výhru 1:0 vystřelil Antonín Barák už v 15. minutě. Na dojmy reprezentačního kouče bezprostředně po utkání se podívejte ve VIDEU.