Vydra to rozjel: Hattrick za 66 minut! Spoluhráč mu nechal vtipný vzkaz

V minulé sezoně, kdy se stal nejdražší posilou druholigového Derby, dokázal Matěj Vydra dát jen pět branek a zdálo se, že svou cenovku osmi milionů liber (228 milionů korun) jen tak neobhájí. Druhá sezona ale stojí za to, pětadvacetiletý rodák z Chotěboře je na děleném druhém místě v tabulce střelců, za 14 ligových utkání stihl už 11 branek, jednu další přidal v poháru. Když to tak půjde dál, může překonat svoji nejproduktivnější sezonu 2012/13, kdy v dresu tehdy také druholigového Watfordu ve 44 zápasech zaznamenal 22 gólů.

Naposledy si Vydra smlsl na Middlesbrough, ambiciózním týmu, který po pádu z Premier League draze nakoupil a plánuje se do nejvyšší soutěže vrátit. Poprvé zvedal ruce už ve 13. minutě, když po narážečce s mladým Velšanem Babosem napálil míč pod břevno branky Darrena Randolpha.

Další dvě trefy si schoval na druhý poločas. Ve 47. minutě byl faulován ve vápně, sám se ujal pokutového kopu a s klidem jej proměnil. V 63. minutě pak využil nepovedeného odkopu brankáře Randolpha a mohl slavit hattrick. Vydra sice šel už čtyři minuty poté ze hřiště, i tak si ale mohl užít hromové ovace a cenu pro hráče utkání. Navíc jej mohlo hřát i to, že Derby se dostalo na šesté místo, poslední příčku zaručující play-off o Premier League. Z ní vyšouplo právě Middlesbrough, na jehož hřišti navíc vyhrálo po dlouhých 17 letech.

Matěj Vydra po nejlepším výkonu sezony poděkoval na Twitteru fanouškům, kde zapózoval s podepsaným míčem. Pod tweetem mu gratuloval například útočník Sparty Václav Kadlec, větší úsměv ale vykouzlila reakce Vydrova kolegy z útoku Derby, Davida Nugenta. Angličan známý z působení v Leicesteru City podepsal českému kanonýrovi míč se vzkazem: "Je nějaká šance, že bys mi příště přihrál?"

so happy for my second career hattrick . also happy for great victory . good team performance and thank you for our fans . great support ! pic.twitter.com/LCsJY60i4s