V Leicesteru to bouří! Ranieri dostal ultimátum, hvězdám vzal lahůdku

Takhle už to dál nejde! Leicester je na cestě k tomu, aby hned po mistrovské sezoně spadl do druhé ligy. Po prohře 0:3 s Manchesterem United ho dělí od pásma sestupu jen bod, z posledních pěti zápasů Premier League čtyřikrát prohrál a jen jednou remizoval. To je na jména jako Vardy, Mahrez či Drinkwater skutečně bídná bilance. Vedení „lišek“ proto začíná ztrácet trpělivost. A odnést by to mohl kouč Claudio Ranieri.