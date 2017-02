Legendy smutní nad Ranieriho koncem. Fotbal zešílel, zní z Anglie

REKLAMA

Jeden z prvních, kteří se o Ranieriho konci vyjádřili kriticky, byl rodák z Leicesteru Gary Lineker. „Po tom všem, co Claudio pro klub udělal je jeho vyhození nevysvětlitelné, neodpustitelné a hrozivě smutné,“ napsal na Twitter televizní expert a bývalý útočník, který v dresu „lišek“ strávil deset let. "Je to naprostá ostuda. Dnes jsem tenhle krásný sport trochu přestal milovat," smutnil další bývalý střelec Michael Owen.

„Trofej pro vítěze Premier League je otrávený kalich, Conteho to čeká za rok!“ odlehčil situaci Gary Neville, legenda Manchesteru United. Bývalý obránce narážel na fakt, že čtyři z posledních pěti trenérů, kteří dovedli svůj tým k triumfu v anglické nejvyšší soutěži, byli nedlouho poté vyhozeni. Čestnou výjimkou je jen Alex Ferguson, který ovšem po titulu v roce 2013 v Manchesteru United nepokračoval na lavičce a dobrovolně odešel do důchodu.

„Šampión Anglie a trenér roku podle FIFA vyhozen. Takový je nový fotbal. Usmívej se, příteli, nikdo totiž nevymaže to, jak jsi přepsal historii,“ povzbudil Ranieriho na svém Instagramu trenér Manchesteru United José Mourinho. Portugalský kouč sám zažil podobný osud jako jeho italský kolega, když jej Chelsea vyhodila v prosinci roku 2015, jen sedm měsíců poté, co s londýnským týmem pozvedl prestižní ligovou trofej.

<p><span id="ctl00_MainCPH_NewsBrowserUC_NewsListUC_NewsDetailUC_NewsDetailItemUC_HeaderUC_NewsTextLb" class="dtext">V prvním osmifinále Ligy mistrů prohrával Leicester v Seville už 0:2, ale gól Jaimiho Vardyho, penalta chycená Kasperem Schmeichelem a výsledek 1:2 dávají anglickému mistrovi šanci do odvety.</span></p>

Zklamání nad Ranieriho koncem se neubránil ani bývalý záložník Tottenhamu Jamie Redknapp ve svém sloupku pro britský Daily Mail. „Ranieriho konec mě nepřekvapuje. Jen potrhuje to, že fotbal zešílel, když je možné, aby trenér v jedné sezoně dosáhl největšího možného úspěchu, a v dalším roce byl vyhozen,“ napsal. Podle něj jsou na vině především hráči. „Zklamali ho, měli by se stydět,“ dodal.

Přiznivce úřadujících mistrů hned burcoval k „pomstě“ moderátor Piers Morgan, který sám fandí Arsenalu. „Fanoušci Leicesteru, jestli máte trochu slušnosti, tak tyhle dva nechutné klauny ze svého klubu vyženete tak brzo, jak to jen bude možné,“ napsal na Twitteru k fotce thajských miliardářů, kteří klub vlastní.

Trenéři posledních 5 šampionů Premier League

trenér klub mistrovská sezona co se s nimi stalo Roberto Mancini Manchester City 2011/12 vyhozen v květnu 2013 Alex Ferguson Manchester United 2012/13 odešel do důchodu Manuel Pellegrini Manchester City 2013/14 vyhozen v únoru 2016 José Mourinho Chelsea 2014/15 vyhozen v prosinci 2015 Claudio Ranieri Leicester City 2015/16 vyhozen v únoru 2017

„Co víc má ten chlap udělat, než vyhrát titul s týmem, co stojí sotva 55 milionů liber?“ nechápal konec oblíbeného stratéga Mark Selby, světová snookerová jednička a rodák z Leicesteru.

Zatímco osobnosti a fanoušci Ranierimu děkují za odvedenou práci, vyvstává otázka - Kdo by ho měl nahradit? Britský tisk ukazuje třeba na Martina O´Neilla, který vede irskou reprezentaci, a „lišky“ trénoval už na přelomu tisíciletí.

Favoritem je podle nich i Roberto Mancini, který za Leicester nastupoval na konci své hráčské kariéry. Italský kouč, který je bez práce po loňském konci v Interu Milán, navíc zažil podobnou situaci, jako Ranieri. V roce 2013 za ním jen rok po zisku titulu zavřeli dveře v Manchesteru City.