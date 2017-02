Výhru Chelsea řídil FabreCLASS. Dal gól i nahrával a chce zůstat

REKLAMA

V květnu mu bude třicet, přes mladší kolegy Kantého a Matiče se už tak často do základní sestavy nedostává. Přesto Cesc Fábregas zdaleka nemyslí na to, že by ze Stamford Bridge utíkal. „Na sto procent tu zůstanu. Od začátku to tu pro mě byla výzva. Ty spekulace prostě nezastavím, ale je mi úplně jedno, co lidé říkají. Ani na vteřinu jsem nechtěl odejít,“ řekl španělský středopolař v rozhovoru před zápasem se Swansea.

V něm se do základu dostal. A dominoval. Tři stovky utkání v anglické nejvyšší soutěži, což je meta, které jiný Španěl ještě nedosáhl, oslavil už po 19 minutách, když do branky doklepl Pedrovu přihrávku. A na Twitteru se hned ozval jiný hráč, který s Chelsea slavil úspěchy, bývalý kapitán německé reprezentace Michael Ballack. Špílmachrovi londýnského týmu vysekl poklonu jednoduchým vzkazem.

Soupeř sice stačil vyrovnat díky španělskému útočníkovi Llorentemu, duo jeho krajanů ale zaúřadovalo znovu. Tentokrát si prohodili role, a po Fábregasově pasu prostřelil Fabianskiho Pedro. Ligová asistence číslo 102 znamenala, že Cesc Fábregas dorovnal legendárního Franka Lamparda na druhém místě v tabulce nejlepších nahrávačů. Víc jich má jen těžko překonatelný Ryan Giggs, a to 162.

Bývalý kapitán Arsenalu se navíc díky šestému gólovému pasu v této sezoně stal nejlepším nahrávačem současné Chelsea. Této mety dosáhl přesto, že v základu nastoupil teprve pošesté a většinou naskakuje z lavičky. Na jednu gólovou asistenci mu stačí pouhých 92 minut.

„Kdyby Fabregas nebyl top hráč, byl by to skvělý hodinář. Vytváří si dost času a pomáhá týmu, ať šlape jako hodinky,“ zaperlil na adresu španělského dirigenta na Twitteru nizozemec Mario Melchiot, který v obranné řadě Chelsea hrál mezi lety 1999 a 2004.

Chelsea i díky Fábregasově představení navýšila vedení v čele už na jedenáct bodů. Šestý titul tak Blues už teď mají na dosah ruky.