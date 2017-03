Šok v Chelsea, Conte chce pryč! Už se dohodl s Interem, tvrdí v Itálii

REKLAMA

Sedmačtyřicetiletý Conte by měl v Interu podepsat čtyřletý kontrakt. Přestavitelům Suning Group prý kývl poté, co zvýšili svou původní nabídku 11 milionů eur ročně. Vlastníky milánského velkoklubu po dohodě s Contem čeká jednání s majitelem Chelsea Romanem Abramovičem o vyvázání kouče z kontraktu, který má podepsaný do roku 2019.

Bývalý spoluhráč Pavla Nedvěda z Juvetusu Conte sice vede Chelsea za titulem, podle italských médií však není na Stamford Bridge spokojený. Údajně nevychází dobře s Abramovičem, s nímž má spory ohledně výdajů na nové hráče a jenž mu neumožnil vzít si šest asistentů, které požadoval, ale jen tři. Contemu se navíc v Londýně stýská po rodině, jež zůstala v Itálii.

Inter trénuje Stefano Pioli, který převzal trápící se tým loni v listopadu po Franku De Boerovi. Aktuálně jsou "Nerazzurri" v tabulce Serie A na šestém místě.