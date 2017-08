SESTŘIHY: City vydřeli o deseti bod. Chelsea vykradla Spurs, slaví United

Fotbalisté Manchesteru United zvítězili v druhém kole anglické ligy na hřišti Swansea vysoko 4:0 a zopakovali týden starý výsledek proti West Hamu. Naopak Arsenal s Petrem Čechem v brance podlehl na hřišti Stoke 0:1, o čemž rozhodl debutant Jesé. Liverpool porazil stejným poměrem Crystal Palace, když jedinou branku zápasu dal v 73. minutě senegalský reprezentant Mané. V neděli pak mohla slavit Chelsea, která vyhrála nečekaně 2:1 na půdě Tottenhamu. To Manchester City sice ztratil s Evertonem, ale dokázal vyrovnal i o deseti a celkově hrál výborně.

Rooney, jenž v létě po 13 letech opustil Manchester United a vrátil se do Evertonu, si v 35. minutě naběhl na přihrávku Dominica Calverta-Lewina a snadno poslal míč do sítě. Navázal na svou trefu z prvního kola proti Stoke, která znamenala těsné vítězství.

Hranici 200 branek pokořil jednatřicetiletý útočník jako druhý hráč v historii po rekordmanovi Alanu Shearerovi, který má na kontě 260 gólů. "Cítil jsem se v klubu dvoustovkařů osamělý. Gratuluji a vítej!" blahopřál Rooneymu na twitteru ještě během zápasu Shearer.

Dlouho se zdálo, že jubilejní trefa by znovu mohla Evertonu stačit k vítězství, zvlášť když těsně před koncem prvního poločasu dostal během tří minut dvě žluté karty domácí Kyle Walker. V závěru utkání však jeden z obránců hostů odvrátil hlavou míč přímo ke Sterlingovi, který ho z voleje napálil do branky. Následně šli do deseti i fotbalisté Evertonu, když byl vyloučen Morgan Schneiderlin, ale skóre už se nezměnilo.

Už v první desetiminutovce oba týmy nastřelily břevno. Nejprve se domácí Ayew pokusil překvapit De Geu, na druhé straně po Matově přímém kopu hlavičkoval do brankové konstrukce stoper Jones. Gól padl až těsně před přestávkou, kdy Pogbův pokus vyrazil Fabiaňski na břevno. Z dorážky už měl lehkou práci Bailly a vstřelil první gól v dresu United, kam přestoupil loni z Villarrealu.

Swansea se sice v druhém poločase pokusila zvýšit tlak, závěrečná desetiminutovka se jí ale vůbec nepovedla. Nejprve se prosadil Lukaku a stal se pátým hráčem "Rudých ďáblů", který za klub skóroval při prvních dvou ligových startech. Vzápětí jej napodobili Pogba a střídající Martial.

Jesé Rodríguez, který před několika dny posílil Stoke, prožil proti Arsenalu snový debut v Premier League. Ve 47. minutě po kombinaci s Berahinem překonal Čecha a poslal domácí do vedení. O čtvrt hodiny později musel český gólman zakročit proti Berahinově hlavičce.

Kouč "Kanonýrů" Arséne Wenger následně poslal do hry Girouda a hosté si vynutili velký tlak, skórovat se jim ale nepodařilo. Lacazette sice jednou rozvlnil síť, pomezní rozhodčí Beck však odmával ofsajd.

Liverpool sice byl proti Crystal Palace aktivnějším týmem, i hosté si ale dokázali vypracovat několik příležitostí. V té největší byl bývalý útočník "Reds" Benteke, jenž však zblízka přestřelil bránu svého někdejšího zaměstnavatele. Svěřenci Jürgena Kloppa stupňovali tlak a v 73. minutě se mohli radovat, když po Milivojevičově zaváhání skóroval Mané. Senegalský forvard v šesti ligových zápasech proti Crystal Palace čtyřikrát skóroval a jednou asistoval.

Manolo Gabbiadini ukončil v 11. minutě duelu s West Hamem 555 minut trvající čekání Southamptonu na ligový gól na vlastním stadionu. V 38. minutě navíc z penalty zvýšil na 2:0 Tadič a hosté už v té době byli v oslabení po Arnautovicově vyloučení.

Přesto se "Kladiváři" dokázali oklepat, prvními dvěma zásahy v dresu West Hamu vyrovnal Hernández. V nastavení ale "Svatí" přeci jen převrátili skóre na svoji stranu, když další pokutový kop proměnil Austin.

Leicester porazil zásluhou Okazakiho a Maguirea 2:0 Brighton, za který nenastoupili Jiří Skalák ani Aleš Matějů.

