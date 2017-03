Enrique skončí na lavičce Barcelony. Potřebuji si odpočinout, oznámil

"Chtěl bych poděkovat klubu za důvěru, kterou mi projevil. Byly to tři nezapomenutelné roky," řekl na tiskové konferenci Enrique. "Bylo to obtížné, ale dobře promyšlené rozhodnutí. Musím si stát za tím, co si myslím," doplnil bývalý reprezentační záložník, který v Barceloně jako hráč strávil dvanáct let a dělal i kapitána.

Bývalý záložník katalánského klubu zamířil na jeho lavičku v roce 2014, kdy převzal žezlo po Gerardu Martínovi a okamžitě začal sbírat trofeje. Postupně vyhrál Champions League, španělskou ligu (2x), pohár (2x), domácí i evropský superpohár a dominoval i na MS klubů.

„Respektujeme jeho rozhodnutí. Náš klub dovedl k velkým úspěchům a stále ještě může dovést k dalším. Hráči jsou velmi motivovaní, aby tomu tak bylo,“ okomentoval po středečním duelu s Gijónem prezident Bartomeu ohlášený konec Enriqueho.

„Nejdřív to řekl nám v kabině. Chceme úspěšně zakončit sezonu a užít si s ním poslední chvíle,“ řekl o odchodu trenéra chorvatský záložník Ivan Rakitič.

V tomto ročníku se Katalánci přetahují s Realem Madrid o mistrovský titul a čeká je finále poháru. V LM je ale "Barca" na pokraji vyřazení už v osmifinále po nečekaném úvodním debaklu 0:4 na hřišti Paris. St. Germain.