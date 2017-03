Trio MSN řádilo! Messi pálil hlavou, Suárez z voleje a Neymar trefil přímák

Opět řádí jako černá ruka. Fotbalisté Barcelony nepoznali pocit porážky již 18 utkání v řadě, a po středeční výhře nad Sportingem Gijón se vyhoupli do čela neúplné tabulky. Velké zásluhy na vysokém vítězství 6:1 nese trio MSN (Messi, Suárez, Neymar), ze kterého se každý zapsal mezi střelce. A že by se jednalo o všední trefy, to se rozhodně říct nedá!