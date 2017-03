Baleovi ruply nervy, Navas udělal hrubku. Výbuch Realu odmítl Ronaldo

Real sice šel v 9. minutě do vedení zásluhou Isca, ale hned záhy ukázal velkou bolest posledních zápasů. Laxní a příliš průchodná obrana. Hostující Tana si pohrál s kapitánem Ramosem a nikým dalším neatakovaný s klidem propálil gólmana Navase. 1:1.

Žádná velkolepá reakce od Realu ale nepřišla. Naopak blíže gólu bylo hostující Las Palmas. Do poločasu už každopádně fanoušci žádnou branku neviděli. Do kabin se tak šlo za nerozhodného stavu.

Bale šel ven, Ramos hrál rukou

Kdo čekal, že druhou polovinu promění Real ve svou partii, musel být hodně překvapený. Tři hráči „bílého baletu“ na sebe sice strhli pozornost, ale v hodně negativním duchu.

Všechno odstartoval Gareth Bale. Velšan nejdříve několikrát nakopl unikajícího protihráče, ten do Balea strčil a záložník Realu mu to oplatil ještě mnohem větší silou. Výsledek? Žlutá pro Velšana za faul a rovnou k tomu červená za oplácení.

Bale tak hodně hloupě tým oslabil. A Real hru o deseti vůbec nezvládal. Vše začalo u dalšího zkušeného muže – kapitána Sergia Ramose. Ten sice ve vlastním pokutovém území nejdříve výborně zasáhl skluzem, pak se ale vrhl po střele a zasáhl míč rukou.

Ramos nejdřív zkoušel trapně naznačit, že dostal balonem do hlavy a svíjel se na zemi, sudí přesto pískl penaltu. Na to španělský stoper vyskočil a začal protestovat. Pravdu měl v tom, že penalta byla sporná. Ramos si sice nekryl obličej, jak ukazoval, ovšem ruce měl před tělem.

Sudí své rozhodnutí ale nezměnil. Hosté tak kopali penaltu, kterou Viera proměnil a poslal Las Palmas do nečekaného vedení. Uběhlo jen několik minut a hosté se radovali znovu. Tentokrát vyrobil hrubku brankář Navas, když nezvládl výběh za své pokutové území. Za to ho vytrestal Boateng a střelou do prázdné zvýšil na 3:1.

Ronaldo jako zachránce

Vypadalo to jasně. Real hrál o deseti, prohrával 1:3 a Las Palmas navíc podnikalo jeden nebezpečný brejk za druhým. Jenže „bílý balet“ má Cristiana Ronalda. A ten opět zachránil. Tedy alespoň částečně.

Zatímco například Karim Benzema neproměnil dvě tutové šance, Ronaldo si věděl rady. Nejdříve snížil z penalty na 2:3, aby v poslední minutě vyrovnal tvrdou hlavou na 3:3.

Stadion Santiago Bernabéu sice propadl na chvíli euforii, ale domácí se již na senzační obrat nezmohli. Zápas tak skončil 3:3. Výsledkem, ze kterého nemohl být nakonec rád ani jeden tým.