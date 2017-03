Cissé po konci kariéry: Užívá si jako DJ, Liverpoolu věští titul

Vyhrál Ligu mistrů, dával góly za francouzskou reprezentaci. Teď už se ale bývalý útočník Djibril Cissé soustředí na život po fotbale. Prosadil se jako DJ, má vlastní módní značku, nedaří se mu vůbec špatně. Na sport, který ho sedmnáct let živil, ale rozhodně nezanevřel. V rozhovoru pro britský deník The Sun mluvil o zraněních, která mu ukončila kariéru, legendárním obratu Liverpoolu ve finále Ligy mistrů i šancích současných Reds pod trenérem Kloppem.

Cissému se do důchodu nechtělo, těžké rozhodnutí ale musel udělat kvůli vleklým zraněním. „Na letišti vždycky spouštím alarm. Ale i přes to všechno jsem pořád rychlý a silný,“ řekl pětatřicetiletý Francouz, který má kvůli zlomeninám šrouby v obou nohách. Loni navíc podstoupil operaci, po které má kyčelní náhradu.

I přes tyto zdravotní trable ale ještě chtěl hrát. „I po operaci kyčle jsem tři měsíce trénoval s Auxerre, cítil jsem se skvěle, nic mě nebolelo. Ale v klubu se asi báli, navíc tam byl nějaký problém s pojištěním, tak jsem prostě musel přestat,“ říká s ohledem na předčasný konec kariéry.

Zranění ale prý nebyla to nejhorší, co se mu v kariéře přihodilo. Tak vzpomíná na stávku hráčů francouzské reprezentace na mistrovství světa v roce 2010. „Šampionát v JAR měl být můj comeback do národního týmu po třech letech. S tou stávkou jsem nesouhlasil, ale když jste malou součástí skupiny, musíte holt následovat vůdce. Tou dobou jsem si říkal, že moje matka vstává každé ráno v šest hodin a chodí do práce, zatímco my boháči odmítáme trénovat. Nebylo to správné,“ věší Cissé hlavu ohlížejíc se na incident v národním týmu.

Cissé nastupoval za jedenáct klubů, nejlépe se mu ale vzpomíná na jeden z těch prvních, anglický Liverpool. S ním po boku Milana Baroše a Vladimíra Šmicera vyhrál Ligu mistrů po památném Istanbulském finále proti AC Milán. "O poločase byl stav 0:3. Stevie Gerrard přišel do kabiny a všechny členy realizačního týmu poprosil o odchod, dokonce i Rafu Beniteze. Řekl, že nechce, aby se náš klub ztrapnil. Že když vstřelíme gól do patnácti minut, můžeme vyhrát. Pak ten gól sám dal," vzpomíná Cissé na finálový mač, ve kterém se Liverpool radoval po remíze 3:3 a výhře na penalty.

Bývalý útočník pevně věří, že jeho Liverpool zase dosáhne na trofeje. „Potkal jsem se s Kloppem. Myslím, že s ním vyhrají titul do dvou sezon,“ je si jistý Cissé. „Je to skvělý trenér, dává vám energii jako Mourinho. Miluje své hráče a udělá vše proto, aby je ochránil. Vyhráli Ligu mistrů i národní poháry, Premier League jim jako jediná chybí. Mají skvělé hráče, jen potřebují přidat ty správné posily, aby vyhráli titul.“

Cissé se teď bude naplno věnovat značce oblečení Mr. Lenoir, kterou vlastní, navíc ho častěji budeme vídat jako DJ. „Dělám to už dvacet let. Hrál jsem v klubu Ministry of Sound, na akci nadace Didiera Drogby i na pár oslavách narozenin. Loni jsem hrál před Mariah Carey a moje příští vystoupení bude v Bejrútu,“ vyvrací Cissé názory, že je v branži nováčkem.