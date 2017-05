Fousek chce být předsedou FAČR: Fotbal přežije všechno. Ale za jakou cenu?

Stabilizovat Fotbalovou asociaci ČR, vytvořit z ní transparentní organizaci se silnější důvěryhodností a vyřešit financování. S takovým cílem jde do volby předsedy FAČR jeden ze tří kandidátů Petr Fousek. Když pak nastane správná chvíle, rád by posílil i prestiž českého fotbalu v zahraničí a získal pozici ve výkonném výboru UEFA, kde český zástupce chybí od roku 2002.

Fousek při setkání s médii dal najevo, kde vidí priority svého případného působení v čele fotbalu. "Rád bych uskutečnil programové změny. Dnes je to hlavně o stabilizaci asociace, zajištění financování a posílení důvěryhodnosti navenek i dovnitř," řekl Fousek. "Je třeba zásadně změnit pohled na fotbal. Fotbal přežije všechno. Ale za jakou cenu? Fotbal se potýká s celou řadou negativních faktorů a je třeba s tím bojovat," uvedl a novinářům ukázal negativní lustrační osvědčení. Podle odpovědi v dotazníku pro deník Sport to vidí jako nezbytnou podmínku pro členy fotbalového vedení.

ANKETA

Jakým způsobem by funkcionář, který dříve působil jako generální sekretář svazu, o vylepšení image fotbalu u společnosti usiloval? "Třeba teď při podání kandidatury se mě nikdo neptal, jestli mám podíl v nějakém klubu. FAČR ani nemá směrnice o střetu zájmů. To je nástroj, který by se dal snadno zavést. Dá se diskutovat o tom, zda rozhodčí mohou mít i funkce v krajích. Všechno lze vylepšit a prohloubit. Nástrojů může být více," naznačil Fousek, kterého na předsedu navrhly tři kraje, sedm okresů a některé kluby první a druhé ligy, které však nespecifikoval.

Na nejvyšší funkci kandiduje na předsedu společně s generálním ředitelem firmy Ondrášovka Liborem Dubou a šéfem marketingové firmy STES Martinem Malíkem. "S panem Malíkem spolupracuji a vycházíme spolu korektně. S panem Dubou jsem se setkal jednou v životě. Ale je hodnotit nechci, to musí voliči," prohlásil čtyřiapadesátiletý dlouholetý fotbalový a futsalový funkcionář.

Rád by získal pro český fotbal vyšší postavení v Evropě. "V případě svého zvolení mám předpoklady pro to, abych se mohl pokusit dostat do výkonného výboru UEFA, kde nemá český fotbal zastoupení od odchodu pana (Františka) Chvalovského. Český fotbal může fungovat i bez toho, pokud ale ta možnost je, tak je povinností se o to ve vhodný okamžik pokusit," prohlásil Fousek.

Jako předseda by chtěl udržovat pevné vztahy mezi regionálním a profesionálním fotbalem, které se v posledních letech rozdělují po odloučení profesionálního fotbalu od FAČR do LFA. "Nemůžete tělo přetrhnout v půli, aby nohy šly jedním směrem a trup jiným," přirovnal Fousek.

V současnosti byl mimo jiné poradcem předsedy Miroslava Pelty, který je obviněn z možného zneužití dotací z MŠMT. Fousek o tom ale nic nevěděl. "Jako jeho poradce jsem se mu snažil radit nejlépe ve věcech, na které se mě tázal, ale celou řadu věcí si on dělal sám. O tom nemají ponětí ani členové výkonného výboru," prohlásil.

Při shánění peněz pro fotbal by ale upřednostňoval jiný postup. "Schopnosti pana Pelty při shánění peněz byly mimořádné. Tím, že to stálo na jednotlivci, to ale neslo rizika. Já jsem pro to, aby byl fotbal co nejstabilnější, aby se o peníze mohl ucházet jako instituce," dodal.