Nedvěd o Peltově kauze: Ví o tom problému všude. Fotbal utrpěl trhliny

O funkci předsedy se ucházejí Petr Fousek, Martin Malík a Libor Duba, stále je ale ve hře varianta, že se zástupci českého, moravského a profesionálního fotbalu nedohodnou a předseda nebude zvolen. To by podle Nedvěda byla v současné situaci chyba.

"Je třeba mít vůdce, který fotbal povede nějakým směrem. Já nejsem ten, kdo by se měl přiklánět na stranu jednoho z kandidátů, a nechtěl bych svým názorem ovlivňovat voliče. Musí se rozhodnout sami a demokraticky. Někdo by ale určitě zvolen být měl," řekl Nedvěd při setkání s novináři v rámci finále McDonald's Cupu v Plzni, kde se pohyboval ve společnosti jednoho z kandidátů Malíka.

FAČR a její předseda Miroslav Pelta jsou obviněni z ovlivňování investičních dotací z ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Kauza, jejímž důsledkem bylo odložení vyplácení dotací pro český sport, se rozebírala i v Itálii.

"Psalo se o tom nejen v Itálii. Celosvětově se náš fotbal dostal na stránky novin. Všude se o tom problému ví, i co jsem mluvil s UEFA a FIFA, a říkají, že je třeba počkat na objasnění od vyšetřovatelů, protože někdo je obviněný, ale není usvědčený," sdělil držitel Zlatého míče pro nejlepšího hráče světa za rok 2003.

"Sleduji tu kauzu, zajímá mě to. Snažím se českému fotbalu pomáhat. Situace mě mrzí, fotbal i sport utrpěly trhliny, ze kterých se budeme dostávat delší dobu. Přitom to tu bylo dobře nastartované, UEFA nás kvůli fantastickému ME jednadvacítek brala velmi dobře. Bylo to hodně pozitivní. Teď se budeme muset snažit to vrátit tam, kde to bylo," řekl Nedvěd.

Z Itálie sledoval i závěr české ligy. O titulu pro Slavii se podle něj rozhodlo čtyři kola před koncem, kdy Plzeň neudržela dvoubrankové vedení v Jablonci a remizovala 2:2.

"Když Plzeň vedla v Jablonci 2:0, tak jsem věřil, že už to k titulu dotáhne. Druhý poločas jsem už neměl možnost sledovat a přišel jsem až ke konečnému výsledku. Právě tam asi bylo všem jasné, že už to nedotáhne, protože Slavia to měla ve svých rukách a dotáhla to k zaslouženému titulu," uvedl Nedvěd, který v Plzni působil v letech 1986 až 1991.

Dnes se do Plzně alespoň na pár hodin vrátil. Ráno přiletěl speciálem z Turína, aby podpořil začínající fotbalisty při finále 20. ročníku turnaje základních škol McDonald's Cup. Odpoledne se zase vrací, aby dohlížel na finální přípravu Juventusu na sobotní finále Ligy mistrů v Cardiffu proti Realu Madrid.

"Motivace přijet pro mě byla jasná, protože je to skvělý projekt, který zvedl ze sedaček a od playstationu spoustu dětí. Myšlenka turnaje se mi hrozně líbí, a když to někdo dělá dvacet let, tak je to známka kvality. Jsem rád, že je tu tolik dětí, které chtějí vyhrát," dodal Nedvěd, jenž vezme vítěznou školu na exkurzi do Juventusu.