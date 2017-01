Góly Vrbaty a Faksy na body nestačily, v Pittsburghu padlo patnáct branek

Vrbata se prosadil ve 38. minutě, kdy v přesilové hře zůstal široko daleko zcela osamocený před brankářem Camem Talbotem a pohotovou střelou švihem snížil na konečných 1:3. Pětatřicetiletý kanonýr původem z Mladé Boleslavi se tak trefil poprvé po sedmi zápasech. Předtím byl ale na ledě u dvou ze tří inkasovaných gólů.

O náskok Oilers se postarali trefou v úvodu první třetiny Ryan Nugent-Hopkins a slepenými góly v rozmezí dvou minut v polovině prostředního dějství Leon Draisaitl a Jujhar Khaira. Pro kanadského útočníka to byl premiérový zásah v NHL. Edmonton zvítězil potřetí v řadě a v tabulce Pacifické divize už ztrácí pouze dva body na vedoucí Anaheim.

"Byl to náš nejhorší výkon za poslední měsíc," litoval trenér Kojotů Dave Tippett. "Ano, poslední měsíc jsme byli konkurenceschopní. Ale dnes to všechno odešlo. Už ráno na rozbruslení jsem měl obavy a ty se bohužel potvrdily. Nepodali jsme vůbec týmový výkon," zlobil se Tippett.

Ještě ostřejší slova volil brankář Mike Smith. "Tohle se nemůže stávat. Hrát v téhle lize a oblékat dres Coyotes musíte brát jako privilegium. Mohu mluvit jen za sebe - do každého utkání jdu s tím, že udělám maximum pro to, abych podal co nejlepší výkon. Ale v našem týmu je příliš mnoho hráčů, kteří se dostatečně nesnaží," prohlásil čtyřiatřicetiletý kanadský gólman, který pochytal 24 střel.

Faksa se trefil po devíti zápasech

Třiadvacetiletý Faksa skóroval pošesté v sezoně a poprvé po devíti zápasech. Trefil se šťastně v 16. minutě, kdy na brankovišti tečoval tělem ránu krajana Jiřího Hudlera. Český centr snížil na 1:2, ale domácí Jack Eichel dvěma brankami v druhé a třetí třetině zajistil Buffalu hladké vítězství.

O úvodní gól zápasu se postaral už po 19 sekundách hry Tyler Ennis, který tak skóroval hned při svém prvním střídání po dlouhé zdravotní přestávce. Sedmadvacetiletý útočník vynechal předchozích 30 utkání kvůli listopadové operaci třísel.

V dalším brzkém utkání vyhráli New York Islanders 4:0 na ledě Bostonu, v jehož dresu se neprosadili ani čeští útočníci David Pastrňák a David Krejčí. Pastrňák, jenž má v této sezoně na kontě 19 branek, čeká na přesný zásah už 14 zápasů a navíc byl na ledě u tří gólů soupeře. Brankář Islanders Thomas Greiss vychytal díky 32 zákrokům první čisté konto v sezoně.

Coreau vychytal proti Montrealu nulu

Nulu oslavil také konkurent Petra Mrázka v brance Detroitu Jared Coreau, který 18 zákroky dovedl Red Wings k vítězství 1:0 nad Montrealem. Jediný gól vstřelil ve 39. minutě Thomas Vanek.

Detroit tak během tří dnů dokázal porazit dva z nejlepších týmů ligy, v sobotu si totiž vyšlápl i na Pittsburgh (6:3). "Jsou to ohromně důležitá a cenná vítězství. Už předtím jsme během venkovního tripu hráli velmi dobře a teď v tom pokračujeme na domácím ledě," radoval se útočník Frans Nielsen.

Parádní přestřelka v Pittsburghu

Po devíti zápasech skončila vítězná série Washingtonu, který v mimořádně divoké přestřelce prohrál 7:8 v prodloužení na ledě Pittsburghu. Capitals vedli už 3:0, Penguins ale ve druhé třetině, v níž padlo devět gólů, otočili skóre na 5:3.

Hosté pak znovu vyrovnali, domácí posléze opět odskočili do dvoubrankového náskoku, který však ve třetí třetině Washington zase smazal. O triumfu Tučňáků nakonec rozhodl po 34 sekundách prodloužení svým druhým gólem v utkání Conor Sheary. Hattrickem se pod vítězství Pittsburghu podepsal Jevgenij Malkin.

"Byl to bláznivý zápas," konstatoval ruský kanonýr. "Měli jsme pomalý začátek a nehráli jsme naši hru. Dostat sedm gólů je příliš. Stále musíme pracovat na zlepšení v obranném pásmu a také se musíme vyvarovat zbytečných vyloučení. Jako jsem například předvedl já hned při prvním střídání. Pro fanoušky to byla asi zábava, stejně jako pro útočníky, pro brankáře už ale ne," shrnul utkání Malkin.

A podobně mluvil trenér poražených Barry Trotz. "Ani z jedné strany to nebyl moc dobrý výkon. Ano, v útoku to bylo super, ale ne v obraně. Vždyť padlo patnáct gólů. Musím ale náš tým pochválit za to, že jsme se dvakrát dokázali dostat zpátky do utkání," řekl Trotz.

NHL:

Boston - NY Islanders 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)

Branky: 34. a 39. Kuljomin, 35. Bailey, 52. Chimera. Střely na branku: 32:27. Diváci: 17.565. Hvězdy zápasu: 1. Kuljomin, 2. Greiss, 3. Cizikas (všichni Islanders).

Buffalo - Dallas 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)

Branky: 28. a 60. Eichel, 1. Ennis, 13. McCabe - 16. Faksa (Hudler). Střely na branku: 29:32. Diváci: 19.070. Hvězdy zápasu: 1. Eichel, 2. Ennis, 3. Reinhart (všichni Buffalo).

Detroit - Montreal 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Branka: 39. Vanek. Střely na branku: 20:18. Diváci: 20.027. Hvězdy zápasu: 1. Coreau, 2. Vanek (oba Detroit), 3. Price (Montreal).

Edmonton - Arizona 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)

Branky: 4. Nugent-Hopkins, 32. Khaira, 34. Draisaitl - 38. Vrbata. Střely na branku: 27:22. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Nugent-Hopkins, 2. Khaira, 3. Eberle (všichni Edmonton).

San Jose - Winnipeg 5:2 (1:0, 2:0, 2:2)

Branky: 12. J. Ward, 23. Meier, 28. Burns, 52. Tierney, 60. J. Thornton - 58. Morrissey, 60. Scheifele. Střely na branku: 32:28. Diváci: 17.479. Hvězdy zápasu: 1. J. Ward, 2. Jones, 3. Meier (všichni San Jose).



Pittsburgh - Washington 8:7 v prodl. (0:2, 6:3, 1:2 - 1:0)

Branky: 27., 35. a 38. Malkin, 28. a 61. Sheary, 29. Bonino, 34. Rust, 46. Crosby - 37. a 55. Eller, 8. Burakovsky, 18. Bäckström, 22. Justin Williams, 36. Connolly, 50. Oshie. Střely na branku: 37:28. Diváci: 18.653. Hvězdy zápasu: 1. Malkin, 2. Crosby (oba Pittsburgh), 3. Eller (Washington).

Los Angeles - Tampa Bay 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Branky: 9. Clifford - 15. Johnson, 39. Boyle. Střely na branku: 32:29. Diváci: 18.230. Hvězdy zápasu: 1. Drouin, 2. Stralman (oba Tampa), 3. Doughty (Los Angeles).