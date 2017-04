Ottawa potrestala v prodloužení faul Pastrňáka, Boston v play off končí

SOUHRN | Hokejisté Ottawy rozhodli při vyloučení Davida Pastrňáka o výhře v Bostonu 3:2 v prodloužení a postoupili do druhého kola play off NHL,kde se střetnou s New Yorkem Rangers. Washington zvítězil v Torontu 2:1 v prodloužení a v další fázi bojů o Stanleyův pohár se střetne s Pittsburghem. Senators i Capitals uspěli v sériích shodně 4:2 na zápasy.