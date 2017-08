Slovák z Olomouce vychytal Čechy: Kouč z Kanady nám přinesl systém

Konrád byl pod větší palbou. A počítal s tím. „Čekali jsme, že na nás nastoupí. Že mladé mužstvo bude lítat, to se potvrdilo a dělalo nám to velké problémy. Zejména v první třetině. Druhou jsme se zkonsolidovali a třetí už jsme hráli dozadu výborně.“

Pomohla vám znalost protihráčů z extraligy?

„Znám je skoro všechny, ale málokoho poznám, že jde na mě a je to on. Je to tak i lepší. Neřeším kdo to je, co to je a soustředím se jen na hokejku. Jen Hermoš (olomoucký spoluhráč Jakub Herman), jak na mě šel - tak toho jsem poznal jistě.“

Které situace pro vás byly nejnebezpečnější?

„V první to lítalo. Hlavně v přesilovce, tam hráli výborně před bránou, měl jsem hodně práce, abych viděl puk. Kluci mi pomáhali. Hodně toho pochytali a když jsem to vyrazil, tak to poodpalovali. Až na první třetinu tam pak už dorážky nebyly.“

Poprvé vás vedl kanadský trenér Ramsay, jak na vás působí?

„Vede tréninky v angličtině, kluci překládají, ale devadesát procent nás rozumí. Navíc mluví dost pomalu a srozumitelně. Jde z něho velký respekt, tréninky mají proti předešlým letům velké tempo a jede se systém, systém, systém. To se změnilo.“

Jak reagoval o třetinách v kabině?

„Co se řekne v kabině, zůstane v kabině. Ale já se stejně soustředím na sebe a stejně bych si to ani nepamatoval.“

Nakolik vás osobně láká šance na olympiádu?

„Každý by chtěl jít na olympiádu. Nám, co hrajeme v Evropě, se to podaří možná jednou za život. Ale je to strašně daleko, čtyři měsíce, stát se může cokoliv. Teď na to nemyslím.“

Už v minulosti jste říkal, že se vám v Třinci chytá dobře. Pomohlo vám i tohle?

„Určitě, bylo mi to jedno, kdo začne, ale tady se mi chytalo fakt výborně. Je to menší kluziště, to mi možná trošku víc vyhovuje.“

720p 360p REKLAMA Konrád o kanadském kouči: Jde z něj respekt. Tréninky mají vyšší tempo než do teď • VIDEO iSport TV

720p 360p REKLAMA Šulák o budoucnosti: Jasno bude na konci září. Kdybych přišel o olympiádu, mrzelo by mě to • VIDEO iSport TV

720p 360p <p>Český národní tým prohrál v přípravném derby se Slovenskem 0:2. Na dojmy reprezentačního kouče Josefa Jandače se podívejte ve VIDEU.</p> REKLAMA Ve vyložených situacích nejsme schopni dát gól, smutnil Jandač po prohře se Slováky • VIDEO iSport TV