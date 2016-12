Okál se vrátil do sestavy vítězným gólem! Jsem šťastný, radoval se

Dlouhé tři měsíce strávil na marodce. Nešťastné zranění kolene si Zdeněk Okál přivodil na startu sezony v utkání s Plzní. Musel na operaci a od té doby nehrál. Nastoupil až v úterý na ledě Mladé Boleslavi (3:2 po prodloužení) a hned rozhodl. „První start po dlouhé době a hned vítězný gól. Co víc si přát? Jsem šťastný,“ uvedl střelec rozhodující trefy v prodloužení.

Zlín se začíná zvedat tabulkou. Nelichotivá bilance osmi proher v řadě, která stála místo trenéra Rostislava Vlacha, je minulostí. Ševci před reprezentační přestávkou vyhráli třikrát ze čtyř zápasů. Další vítězství přidali na ledě Mladé Boleslavi, kterou udolali 3:2 po prodloužení.

V zápase ale museli dohánět. Boleslav si vytvořila dvoubrankový náskok a měla i více ze hry. Zlínu se však podařilo srovnat. „Je vidět, že tady je týmový duch, že tím žijeme. Snažili jsme se blokovat střely, všechno hrnout na bránu a to neslo ovoce,“ uvedl k obratu 26letý útočník.

V prodloužení se Zlínští ubránili tlaku domácích a posléze sami udeřili. Okál si všiml unavených hráčů Boleslavi. „Viděl jsem, že už vařili. Říča (Robert Říčka) to tam skvěle vybojoval a já už jsem jen čekal na středu na přihrávku. Vyloženě jsem už měl vybrané, že budu střílet na vzdálenější tyč. Naštěstí to tam spadlo,“ řekl k rozhodujícímu momentu utkání.

Zlín se musel vypořádat s absencí dvou nejproduktivnějších hráčů. V sestavě chyběli jak Petr Holík, který se musel omluvit i z reprezentačního srazu, tak lotyšský útočník Roberts Bukarts. „Jsou to velké ztráty, ale myslím si, že máme hodně kluků, kteří je dokáží zastoupit. I když to nemají v ručičkách jako kluci, tak to vybojovali aspoň srdíčkem,“ reagoval Okál na nepřítomnost týmových hvězd.

Šťastný střelec se do zraněními zdecimované sestavy vrátil po více jak třech měsících. Jeho návrat se ani po tak dlouhé době nerodil ideálně. „V pondělí ráno jsem šel k doktorovi, kde se mělo rozhodnout, jestli nastoupím nebo ne. Doktor pak volal trenérovi, že mám zelenou. Byl jsem rád.“

Ani po operaci kolene nebude zlínský bojovník měnit styl hry. „Já prostě takovou hru mám a už to asi nezměním,“ dodal s úsměvem na tváři Okál. S odhodláním se upíná také k dalšímu zápasu, ve čtvrtek se Zlín utká doma s Plzní. V minulém vzájemném střetnutí si přivodil zmiňované zranění. „Kdybych měl strach, tak nehraju. Musíme to ubojovat!“