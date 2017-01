Lapačka, vyrážečka. Pöpperle vychytal hvězdy a zmrazil Brnu úsměv!

Byly to dva nejdůležitější momenty zápasu. Sparta sice ovládala dění na ledě, ale občas zapomněla na zadní vrátka. Jenže na brankáře Tomáše Pöpperleho byl spoleh. Hostující gólman podržel svůj tým ve chvílích, kdy to nejvíce potřeboval. Vychytal třeba samostatný únik Hynka Zohorny, ale nejvíce zazářil při akcích mnohem zvučnějších domácích hvězd.

A pokaždé přitom zabránil Kometě dotáhnout se ke Spartě na rozdíl jednoho gólu.

Za stavu 1:3 totiž skokem a fantastickou lapačkou pár centimetrů před brankovou čárou zastavil střelu Martina Erata. „Už se za mě dostával, neměl jsem moc šancí, jen to chytit lapačkou. Naštěstí to nezvedl pod víko, tohle je o štěstí,“ říkal skromně Pöpperle po zápase.

Kometa Brno - Sparta: Perfektní zákrok! Tomáš Pöpperle vychytal Erata

Jeho ještě větší moment totiž přišel v závěru zápasu, přiznal to i trenér Komety Kamil Pokorný. „Kdyby to byl gól, možná jsme ze zápasu mohli mít ještě bod,“ řekl. Brno prohrávalo 2:4, začínalo Spartě přitápět pod kotlem, ale největší šance zůstala nevyužitá. Marek Kvapil střílel z levého kruhu do úplně prázdné branky, tvrdý projektil ale z ničeho nic zastavila brankářova vyrážečka.

„Trefil mě do vyrážečky. Myslel jsem si, že to půjde nahoru. Útočník to vždycky střílí nahoru. Chtěl jsem se tam proto dostat vyrážečkou i tělem a chtěl mu to co nejvíce ztížit,“ komentoval Pöpperle zákrok večera. „Bylo to v tu chvíli dobré v tom, že nás nestáhli na jeden gól,“ usmál se.

Kometa Brno - Sparta: Pöpperle čaruje v brankovišti! Šance Marka Kvapila gólem neskončila

Celý rozhovor s Tomášem Pöpperlem o výhře v Brně a sparťanské radosti čtěte ve středečním vydání deníku Sport.