Vondrka slavil výhru a koukal, jak hrálo Brno: Chceme do šestky

Odešli z ledu jako vítězové a hned koukali na výsledek v Liberci. Kometa bere taky tři body, z pohledu Chomutova se nic nezměnilo. „Sledoval jsem průběžný stav už během zápasu na kostce. Jsou to nervy, chceme do šestky,“ přiznal po vyloženě vydřené výhře 3:1 nad Mladou Boleslaví kapitán Pirátů Michal Vondrka. Jeho tým zůstává stále sedmý. Teď to budou nervy ještě větší. V úterý jedou Piráti do Brna, přímá bitva dvou bodově srovnaných soubojů může extraligové drama definitivně rozlousknout.

Máte tři body, i když vás Mladá Boleslav dost přestřílela. V čem jste jí teda dokázali přehrát?

„Základ byl v tom, že jsme tam nějaký gól plácli. Poslední dobou nedostáváme moc gólů, to je díky obraně a díky Jánkovi (Jánu Lácovi). Hrajeme spíše tak nějak dozadu. Jsem zvědavý, jak budeme hrát příští zápas. Jedeme do Brna, tak ať to nezakřiknu.“

Projevilo se v zápase hodně to, jak moc dnes oba týmy potřebovaly body?

„Bylo to takové trošku urputné, no. Já se ale cítil dobře, snažil jsem se bruslit. Měli jsme dobrý pohyb, celý tým. Myslím, že jsme zaslouženě vyhráli. Oni sice měli na konci velké šance, ale my máme Jánka. Chytá fakt výborně.“

Díky třem bodům držíte kontakt s Kometou, hrajete pořád o přímý postup do čtvrtfinále. Jsou to velké nervy?

„Byla by to výhoda, všichni do šestky chceme! Brno vedlo v Liberci, co jsem teď viděl, takže nás asi v úterý čeká vzájemný zápas o všechno. To víte, že to jsou nervy. Ale je to hokej. Buď nám to vyjde, nebo ne.“

Sám jste naznačil, že víte o průběžném stavu z Liberce. Sledovali jste ho během zápasu, nebo jste se na něj koukli až po něm?

„Při reklamních pauzách jsem se na ně koukal, nahoru na kostku. Já to sledoval…“

Kometa tam vedla celý zápas, probírali jste to se spoluhráči? Připustili jste si, jak moc je potřeba, abyste vyhráli i vy?

„Ani ne. Každý ví, o co jde.“

S Kometou teď máte stejný počet bodů, v úterý jedete do Brna. Přímá bitva může rozhodnout, co od ní očekáváte?

„Bude hodně záležet na tom, jak budou hrát oni. Když vyhrajeme za tři body, budeme šestí. My máme poslední zápas Hradec, oni jedou do Olomouce. Sám jsem zvědav, jak ten příští týden dopadne.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 13:26. Skokan, 38:35. Tomica, 59:54. Poletín Hosté: 41:22. Hyka Sestavy Domácí: J. Laco – Dlapa, Flemming, Mrázek, Rutta, Skinner, Valach, L. Chalupa – Poletín, Huml (A), Vondrka (C) – Tomica (A), V. Růžička, Kaše – Sklenář, Kämpf, Koblasa – Lauko, Račuk, Skokan – Šťovíček. Hosté: Maxwell – T. Voráček, Stříteský, Hanzlík (C), Kurka, Kučný, Hrdinka, Štich – Lenc, Musil, Hyka – Látal, Urban, Pacovský – Orsava, Klepiš, Žejdl – Pospíšil, Vampola (A), Pabiška (A).

