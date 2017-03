Rekord? Nezájem, ještě nekončím. Těší mě postup, říká Kadlec

Jak se cítíte jako nový extraligový rekordman?

Já hlavně myslím na to, že jsme vyhráli. Odehráli jsme skvělý zápas, atmosféra v kabině byla úžasná. Všichni jsme šťastní. Teď jde nějaká osobní meta úplně stranou.

Takže žádná změna?

Vůbec. Na zádech to napsané nemám a popravdě mě to ani moc nezajímá. Jeli jsme sem pro vítězství, ne za mým rekordem.

Máte z něj vůbec radost?

Nijak zvlášť. To nejsou góly a ani nahrávky, ukazuje to snad jen to, že jsem už starý. Jsem teď šťastný za fanoušky a za kluky. Užíváme si postup.

720p 480p 360p 240p REKLAMA Vítkovice - Plzeň: Indiáni postupují! Ve čtvrtfinále se utkají s Libercem • VIDEO TV TIPSPORT

To jsou momenty, na které asi budete vzpomínat, že?

Já ještě nekončím, nebilancuji. Mám v Plzni smlouvu a myslím na Liberec, našeho příštího soupeře. Konec ještě neřeším. To je všechno, co se mi teď vybaví. Do vzpomínek zatím neutíkám.

Čtyřicáté narozeniny vám myšlenky na konec nepřinesly?

Ono na to vlastně ani nebyl čas. Nebyla ani nějaká extra oslava, hned další den jsme zase hráli.

Ono taky proč končit, když na ledě pořád stíháte o polovinu mladším holobrádkům…

Na ledě nekoukám, jestli je někdo mladej nebo starej. Snažím se hrát hokej, jak nejlíp umím bez ohledu na věk. Až to nebude stát za nic, tak skončím.