Kováčik o šíleném faulu: Nevěděl jsem o něm, chvíli jsem byl mimo

Moment v čase 31:31 vyšponoval emoce v zápase Sparta-Kometa až pod strop libeňské haly. Domácí bek Richard Nedomlel zezadu vletěl do brněnského zadáka Jozefa Kováčika, který s rozhozenýma rukama zůstal bezmocně ležet na zádech. Strhla se rvačka, z Komety faul přijel mstít Tomáš Vincour, Kováčika sbíral z ledu doktor. Nakonec zkušený obránce zápas dohrál, na rozdíl od Nedomlela, který s konečnou bilancí 41 trestných minut musel do sprch.

Pět minut a do konce zápasu dostal za faul, dvě plus dvě plus deset minut za rvačku, dvě minuty už měl z předchozího průběhu druhé třetiny. Sparťanský bijec Richard Nedomlel se v prvním zápase čtvrtfinále proti Kometě moc nepředvedl. Za pouhých šestnáct střídání zvládl řádit tak, že nedohrál. Faul, pět vteřin pobytu na ledě a nesmyslný náraz zezadu do soupeře.

Jeho zatmění přišlo v polovině utkání, kdy při cestě z trestné lavice sestřelil Jozefa Kováčika. Úplně zbytečně.

Sparta - Kometa Brno: Tohle Nedomlel nedomyslel! Při výjezdu z trestné trefil Kováčika a v zápase dohrál

„Ten zákrok byl hodně nesmyslný, tohle hráč musí kontrolovat. Bohužel se nechal vyfaulovat. To je vše, co bych k tomu teď řekl…“ volil pečlivě slova sparťanský trenér Jiří Kalous. Bylo jasné, že Nedomlelův zkrat ho namíchnul. Přišel o tvrdě hrajícího obránce, možná ne jenom na druhou půlku prvního duelu.

„Couval jsem dozadu, on skákal z trestné. Dostal jsem úder do hlavy, to je všechno, co vím. Chvilku jsem byl maličko mimo, ale je to OK. Mně se to těžko hodnotí. Je play off, hraje se o všechno, je to tvrdá hra,“ vyprávěl Kováčik, který se po pár minutách ošetřování a další pauze na střídačce vrátil do hry. Když opouštěl v předklonu led, část domácího hlediště pískala.

Jozef Kováčik byl tvrdě atakován od Richarda Nedomlela. Jak si celou situaci pamatuje? Na jeho dojmy bezprostředně po utkání se podívejte ve VIDEU.

Kováčik: Pamatuji si jen úder do hlavy, byl jsem mimo

To už měl za sebou svůj part i Kováčikův spoluhráč Tomáš Vincour, který se do Nedomlela pustil.

„Poděkoval jsem mu, že se porval. Možná dopadl hůř než já. Prý ještě nestihnul ani sundat rukavice a on (Nedomlel) už byl připravený. Vážím si toho, že se mě Tomáš zastal. V play off to tak má být. Příště se ho můžu zastat já, i když doufám, že k tomu nebude muset dojít,“ hlásil Kováčik se svým typickým humorem.

Náraz podle něho vypadal hůř, než jaký ve skutečnosti byl. „Prvních dvacet třicet sekund bylo nejhorších. Kdybych náraz čekal, tak to tak otřesně nevypadá, ale já jsem ho neviděl a nebyl jsem zpevněný. Nevím, jestli to byl úmysl od něho. To musí říct on. Byl jsem k němu zády, neviděl jsem ho. Já to ani řešit nechci,“ krčil rameny Kováčik.