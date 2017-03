Potvrzeno: Kouč Výborný končí s kariérou, Boleslavi bude radit

„Zvažoval jsem, že bych ještě jednu sezonu coby trenér dal, i když letos mě to zdravotně celkem semlelo a psychicky to taky nebylo nic moc. Ale tady v Boleslavi jsem rád, v životě mě takhle oslovily jen dva kluby – Sparta a Boleslav. Skutečně jsem sem chodil rád, cítím se tu jako doma, je to moje rodina. Proto jsem moc rád a vážím si toho, že tu můžu dál zůstat,“ prohlásil 63letý kouč na klubovém webu po pětileté šichtě ve městě automobilů.

Díky svým zkušenostem může být nástupcům v trenérské roli hodně nápomocný. Jak už bylo v médiích prezentováno, novými trenéry BK by se měli stát Patrik Augusta a Viktor Ujčík. Vzhledem k tomu, že oba mají smlouvu v Dukle Jihlavě do konce dubna, klub zřejmě jejich příchod bude potvrzovat až zkraje května.

A Výborného bude mít tandem „AU“ k ruce. „Stručně řečeno budu kdykoliv k dispozici trenérům a realizačnímu týmu nějakou radou nebo skautingem. Troufám si říct, že za těch pět let, co jsem tu působil, jsem klub dostatečně poznal, a že k tomu všemu budu mít pořád co říct.“

Výborný si boleslavskou štaci oblíbil a Boleslav jeho. Tým zvedl z prachu první ligy a dotáhl ho až k loňskému čtvrtému místu v extralize. „Většinou (příznivci) fandí hráčům, ale já vím, že stáli i za mnou a to pro trenéry nebývá úplná samozřejmost. Když vyvolávali moje jméno, je to samozřejmě příjemné, ale taky zavazující. Nechtěl jsem zklamat. A věřím, že to tak vidí i oni. Určitě se nevidíme naposledy, jen se budeme vídat trochu jinak,“ uzavřel Výborný, držitel mistrovských titulů se Spartou z let 2000, 2006 a 2007.

BK potvrdil odchod Davida Výborného z pozice sportovního manažera, jeho místo má zaujmout Luděk Bukač mladší.