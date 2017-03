Pardubická bída trvá! Někde jsme nechali nohy, smutnil Nahodil

Stačí vám porážka v prodloužení?

„Jeden bod je málo, ale bohužel byla Jihlava lepší. V první třetině víc bruslila, my jsme někde nechali nohy.“

Po dvou zápasech máte jediný bod. Co vy na to?

„Baráž má dvanáct kol, takže jich pořád deset zbývá. Situace není kritická, ale je hodně vážná. Teď musíme ve Varech stoprocentně vyhrát a nechat na ledě srdíčko. Prostě ukázat, že si zasloužíme tady hrát.“

Jak jste dokázal ve skrumáži vyrovnat?

„Martin (Kaut) parádně vystřelil, jejich gólman ležel na zádech. Nějak se to tam odráželo a já jsem stál u tyčky úplně sám. Zkusil jsem to trefit ze vzduchu. Máme aspoň bod. Nevím, co domácí reklamovali. Vysokou hůl jsem určitě neměl, byla u kolen.“

Není vidět, že byste měli nad prvoligisty navrch. Jak to?

„Prvoligové týmy hrají v euforii a je to strašně moc znát. Oni nemusejí, mají vítěznou vlnu. My jsme do baráže vstoupili špatně.“