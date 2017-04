Zklamaný Bednář. Bronz by nebyla útěcha, přiznal kapitán Mountfieldu

Byly to těžké poslední kroky hradeckého kapitána. Jaroslav Bednář dal televizní rozhovor a pomalu pochodoval do hradecké kabiny. Tam čekal zbytek týmu. Bylo maximálně slyšet, jak padá pot z unavených hráčů na zem. Víc nic. Vládlo ticho. Smutné a hrobové. Mountfield prohrál v šestém semifinále na ledě Komety 1:2 po prodloužení a sezona pro něj skončila. A kabina čekala na svého šéfa.

„Cítím, že fakt nebyl ten sedmý zápas daleko, ale na jeden gól se nevyhrává. Přesilovek a šancí jsme měli strašně moc, to platilo ostatně celou sérii, jenže nám tam nic nepadalo,“ štvalo Bednáře. Ta cesta do zasmušené kabiny byla hodně těžká i pro něj, čtyřicetiletého veterána. „To víš, nesplnil jsem to očekávání a přání, aby šel Hradec dál. Hodně to bolí, když si vezmete, jak jsme byli blízko,“ sypal ze sebe.

Pokud ve druhém semifinále postoupí Liberec, Mountfield pak obdrží bronzové medaile. „Stejně by to nebyla útěcha. Pro mě ne,“ hlesl jenom Bednář. „Jsem hladovej po úspěchu, zklamalo by mě i druhý místo. Měl jsem mužstvu pomoci do finále, to jsem neudělal. Pro mě je to neúspěch,“ vysvětlil svůj postoj.

V Hradci bude veterán pokračovat i dál, podepsal smlouvu na další sezonu. „Jo, platí to, nic se neněmí na tom, že zůstávám,“ potvrdil. „My tady hlavně máme úžasnou partu, sedli jsme si, jeden jako druhý. Táhli jsme za jeden provaz. Parta byla lepší než třeba vloni, nevím proč, ale bylo to tak. Sezona byla dobrá. Až... až na ten výsledek,“ dodal hradecký lídr.

V základní části posbíral 49 bodů, dlouho útočil na pozici nejproduktivnějšího hráče soutěže, v play off táhl svůj tým devíti body. Příští sezonu mu bude 41 let, ale jeho kousky mají pro Mountfield pořád velký význam. „Odpočinete si doma a za chvíli zase začnete trénovat na další sezonu. Ten koloběh je stejný celou kariéru,“ nastínil svůj nejbližší program.

Útok na jeho druhý český titul se odkládá zase o rok.