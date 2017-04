Hrdina Komety Kvapil: Ještě to bude těžké, nesmíme se vidět s pohárem

V základní části extraligy uhrála Kometa s Libercem deset bodů z dvanácti, převahu nad obhájcem titulu potvrzuje i ve finále play off. Ve druhém zápase dal její útočník Marek Kvapil v prodloužení na 4:3 a tím upravil stav série na 2:0 pro brněnský tým. Ten je před odvetami v úterý a ve středu doma v naprosto luxusní pozici. K vytouženému titulu mu chybí dvě vítězství.

Řekněte, vezete si ze dvou zápasů v Liberci víc, než jste doufali?

„My jsme věděli, že druhý zápas tady bude ještě těžší než ten první, taky byl. Určitě jsme nečekali, že tady vyhrajeme dva zápasy a pojedeme domů. Je to samozřejmě super.“

Říkáte, že byl zápas těžší, ale vaše převaha, přestože jste vyhráli až v prodloužení, byla znatelnější než v pátek, souhlasíte?

„V kabině jsme si věřili a povzbuzovali jsme se, i když domácí srovnávali. Věřili jsme si, že to urveme, a bylo hodně důležité, že jsme to dokázali.“

Bylo stálé liberecké vyrovnávání náročné na psychiku?

„Určitě to nepotěší, bylo to těžké ale… zkrátka je důležité, že jsme přidávali další góly, že jsme se z toho dokázali zvednout a šli jsme zase do vedení.“

Změní se podle vás série v Brně?

„Asi ne. Bude to vyrovnaný hokej, fyzicky náročný, hodně šancí. Počítám, že to bude stejné.“

Bude to teď hodně i o hlavě, abyste se neuspokojili?

„Určitě, to je důležité. Musíme si ponechat tu pokoru a ne se už vidět, jak zvedáme pohár. Pořád nám chybí dvě výhry. My sice nemáme důvod být dole, vedeme 2:0, ale musíme makat dál. Hlavně ať euforie není velká.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 16:54. Derner, 37:01. Lakatoš, 48:25. Lakatoš Hosté: 13:08. M. Erat, 26:30. M. Erat, 47:26. R. Zohorna, 64:17. M. Kvapil Sestavy Domácí: Lašák (Will) – R. Šimek, Ševc (A), Mojžíš (A), Derner, Plutnar, Jánošík – Lakatoš, P. Jelínek, Radivojevič (C) – Valský, Bulíř, Svačina – Bartovič, Bližňák, L. Krenželok – J. Stránský, Vantuch, Ordoš – A. Dlouhý. Hosté: Čiliak (Vejmelka) – Trška, J. Krejčík, Kováčik, Gulaši, Bartejs, Malec, Zábranský – M. Erat, Hruška, M. Kvapil – Vondráček, Čermák (C), Dočekal – Haščák, V. Němec, Zaťovič (A) – Mallet, H. Zohorna, R. Zohorna – T. Havránek. Rozhodčí Hradil, Mrkva – Barvíř, Blümel Stadion Home Credit Aréna Návštěva 7 500 (vyprodáno) diváků

Liberec - Kometa 3:4 v prodloužení. Brno ovládlo i druhý zápas