Šimek ocenil Kometu: Vyjma nadávek mají nejlepší atmosféru v extralize

Liberec z něj udělal plejera a on mu to vrátil. Hlavně loni při zlaté jízdě, letos to vinou pocuchaného zdraví nebylo (ani nemohlo) být takové jako před rokem. Jenže skauti týmů NHL vědí, co je Radim Šimek zač, co svede. Reprezentačnímu obránci se chystá zámořská mise. „Řeším to s agenty, chtěl bych zkusit štěstí v Americe, je tam víc týmů, včetně San Jose,“ prohlásil Šimek, jenž se s libereckým dresem loučil velmi ztěžka.

Jaké to pro vás je prožívat poslední okamžiky v oblíbeném mundúru?

„Je ve mně hodně emocí. Na dlouhou dobu, ne-li na furt to byl pro mě poslední zápas za Liberec. Cítím zklamání, chtěl jsem poslední utkání vyhrát, bohužel se to nepovedlo.“

Kdy vám došlo, že zlato sebere Brno? Bylo to už po středečním utkání?

„Že to nevyjde, jsem začal tušit, když jsme dnes dostali gól na 5:2 v power play. Řekli jsme si, jak do toho půjdeme, ale ve druhé třetině jsme dostali góla a po našem srovnání jsme zase dostali další… Pak jsme zase snížili a zase přišel gól na 4:2. Určitě nás to poslalo k zemi, srazilo nás to a Kometa zaslouženě získala titul. Já však druhé místo neberu jako tragédii, druhý rok po sobě jsme hráli finále a kdyby nám to někdo řekl předem, tak bychom to brali všema deseti. Jenže, když už v tom finále jste, chcete ho vyhrát. Takový je hokej a druhý místo je taky krásný.“

Cítíte zadostiučinění, co jste s Libercem dokázali a předvedli v posledních dvou sezonách?

„Je to pěkný vyhrát dvakrát základní část, je to ohromný úspěch. Dík náleží celému týmu, managementu, panu Syrovátkovi, Filipovi Pešánovi, který nám věřil celou sezonu a dodával nám ohromnou pohodu a především jemu patří velký dík.“

Kde najdete ústřední moment, který vás ve finálové sadě složil?

„Co nás hodně srazilo, tak že jsme doma v prvním zápase vedli 2:0 a najednou jsme prohrávali 2:3. To nás uzemnilo, druhý zápas jsme ztratili v prodloužení. Pak se tady těžko hraje, panuje tu výborná atmosféra, klobouk dolů před fanoušky. Pominu-li to nadávání, tak tu mají nejlepší atmosféru v extralize.“

Kometa čekala na titul 51 let. Přejete ji ho svým způsobem?

„Já ji gratuluju, ale že bych ji to extra přál, to se říct nedá. My jsme to ale bohužel nezvládli.“

Připojíte se k národnímu týmu, jak se všeobecně očekává?

„Vůbec nevím a ani na to zatím nemyslím. Teďka si chci spíš vyčistit hlavu, odpočinout si psychicky a fyzicky. Když bude zájem, tak rád pojedu. Musím se však dát nejdřív dohromady, navštívím doktora, abych tam byl něco platnej.“

