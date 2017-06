Hynek o Hradci: Mužstvo má potenciál něco dokázat. Spoléháme na Rybára

Hradec se na hráčském trhu ukázal jako hodně silný hráč. Pardubicím přebral Petra Koukala, lovil i další zajímavá jména jako Lukáše Cingela, Dominika Graňáka nebo Filipa Pavlíka. Na sezonu, kde ho čeká i Liga mistrů a Spengler Cup, potřeboval hlavně rozšířit kádr. Tohle se povedlo. Od pondělí do pátku se tým poznával na soustředění v Ústí nad Orlicí.

Dá se čekat ještě nějaký příchod, nebo spíš už ne?

„Dá se říct, že tým je skoro uzavřený. Kdyby se objevilo třeba ještě nějaké zajímavé jméno, tak jedno místo bychom tam ještě měli, ale jinak jsme komplet. Věříme, že se nám podařilo nakoupit dobře, budeme silnější než v minulé sezoně a posuneme se zase o další kousek nahoru.“

Pořád máte v hlavě lekci, jakou jste dostali v semifinále od Komety?

„Tahle série nám rozhodně ukázala, kolik toho ještě chybí, abychom pohár zvedli nad hlavu my. Vyhráli jsme v play off šest zápasů a potřebujete jich zvládnout dvanáct. V semifinále se projevilo, že jsme měli mnohem užší kádr než Kometa. Tohle jsme chtěli změnit, kádr se rozšířil, teď budeme mít čtyři kvalitní pětky.“

Ale taky je jádro týmu už docela v letech, sedm hráčů je ve věku 34 let a víc. Je to mužstvo, které by mělo ukázat hned svůj vrchol? Za rok by asi nebylo silnější.

„Podívejte se třeba na Petra Koukala, sice mu bude 35 let, ale pro mě je to pořád hráč v nejlepších letech. V mých očích je to stále útočník pro nároďák. Nemám obavu, že by šel dolů a jeho výkon měl sestupnou tendenci.“

Spíš jsem to myslel tak, že pro jádro kolem Vydareného, Šimánka nebo Bednáře to může být poslední šance, jak se starou partou udělat finále.

„Už v minulé sezoně jsme klukům říkali, že někteří z nich mají před sebou dvě, možná tři sezony a je nejvyšší čas, aby se něco uhráli. Kvalita na to rozhodně byla, což se nakonec potvrdilo a podařilo se dojít k bronzu. A teď tohle mužstvo má zase potenciál, aby něco dokázalo. Ale víte, jak to je, každý bude řešit, že letos už se musí ukázat Třinec, zabere Sparta, někdo z favoritů každoročně propadne... Skromně bych radši říkal, že jsme jeden ze 14 favoritů.“ (usměje se)

Ale taky asi nemá cenu nemít ambice...

„S tím souhlasím, nebudeme říkat, že nahoru nechceme. S manažerem (Alešem Kmoníčkem) i sportovním manažerem (Jaroslavem Kudrnou) rozebíráme všechno z každého úhlu. Hlavně chceme, aby bylo mužstvo charakterní a pracovité. Hokej není one-man show. Individuální výkony jsou pak třešnička, ale hlavní je ta pracovitost. Myslím, že všichni tady ale máme radost, hráče, které jsme chtěli udělat, tak jsme udělali.“

Tak to gratuluju, protože tohle řekne asi málokdo.

„To je pravda, nám se tady všechno opravdu sešlo. Kádr máme široký, jak jsme si představovali.“

Do Pardubic odešel brankář Ondřej Kacetl, jiného gólmana jste nehledali. Znamená to, že tentokrát všechno bude od začátku na Patriku Rybárovi?

„Patrik byl právě ten stavební kámen, který mužstvo v minulé sezoně vytáhl nahoru. Když to na začátku bylo tak, že jsme jednou vyhráli, jednou prohráli, nedařilo, jak jsme si představovali, on přišel a rozjelo se to. Naskočil, na jedenáct kol branku zavřel a už tam nikoho nepustil. Ohromně nám pomohl, chytil formu a v play off všechno korunoval. Je to mladý gólman, ale je mi jasné, proč se ptáte, druhá sezona bývá těžší, když něco musíte potvrzovat.“

Právě. A stejně jste v klidu...

„O každém mladém tohle neřeknete, ale on má v sobě skromnost, pokoru, pracuje. Tady je trochu jiný než tahle současná generace. Věřím, že mu věci, které se povedly, nestoupnou do hlavy. Nebude si vybírat, co chytne a co ne. Je dobře nastavený a vychovaný. Hodně na něj spoléháme.“