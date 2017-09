VIDEA: Kometa začala výhrou. Slaví také Jihlava, Sparta i Liberec

Sparťané se radují z gólu do pardubické brányČTK

Plzeňský forvard Petr Straka se raduje z gólu do litvínovské brankyČTK

Moment z prvního extraligového utkání jihlavské Dukly po postupu do české nejvyšší soutěžeČTK

Dukla Jihlava se vrátila do extraligy výhrou 4:3 v prodloužení nad Mladou BoleslavíČTK

Duel obratů rozhodl v nájezdech Svoboda

Kometa vstoupila do zápasu nekoncentrovaně. V hráčích ještě doznívala předzápasová oslava, která připomenula zisk titulu. Bojovně naladění Oceláři poprvé bleskově udeřili po pouhých 34 sekundách. Střelu Martina Růžičky stačil brankář Čiliak jen vyrazit před sebe a volný Marcinko pohodlně dorazil kotouč do sítě.

Ještě neuběhla první minuta a Brňané museli po vyloučení Zaťoviče odolávat další kanonádě. Z počátečního šoku se ale domácí hokejisté rychle otřepali, v 5. minutě vyrovnal Vojtěch Němec a o necelé dvě minuty později v přesilovce otočil skóre Vincour.

Na úvod sezony se oba celky předháněly v rychlém a útočném pojetí hokeje, ve kterém nebyla nouze o rušné okamžiky před oběma brankami. Střelecky byl úspěšnější Třinec, který pohotově využil další dvě okénka v domácí obraně a po střelách Irgla a Marcinka získal do konce úvodní třetiny zpět jednobrankový náskok.

Aktivnější a důraznější Oceláři měli ve druhém dějství převahu, ke které jim dopomohla Kometa častými fauly. Nejkrušnější okamžiky prožívala při čtyřminutovém vyloučení Štencela, ve kterém se dostala pod velký tlak. Ten zúročil čtvrtým gólem Hrňa. Kometa spoléhala spíše na rychlé protiútoky, v koncovce jí chybělo po střelách Hynka Zohorny a Štencela do tyčí více štěstí.

Naději na zvrat vykřesal v 54. minutě po Eratově akci Hruška. Kontaktní gól naladil Kometu do vysokých obrátek a v 58. minutě našel Erat přihrávkou od zadního mantinelu najíždějícího Ondřeje Němce, který překonal brankáře Hrubce a vyrovnal.

V nastavení Kometa nevyužila půldruhé minuty dlouhou přesilovku čtyři na tři. V nájezdech pak byli v domácím týmu úspěšní Mallet a Svoboda, v týmu Ocelářů dal jediný gól Martin Růžička.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 04:19. V. Němec, 06:11. Vincour, 53:50. Hruška, 57:24. O. Němec, . T. Svoboda Hosté: 00:34. Marcinko, 08:43. Irgl, 15:09. Marcinko, 32:07. Hrňa Sestavy Domácí: Čiliak (Vejmelka) – J. Krejčík, O. Němec (C), Gulaši, Štencel, Malec, Bartejs, F. Král – T. Svoboda, Hruška (A), M. Erat (A) – Zaťovič, V. Němec, Vincour – Mallet, Nahodil, H. Zohorna – J. Káňa, Dočekal, Haščák. Hosté: Hrubec (Hamerlík) – Krajíček (C), Adámek, Linhart, Roth, M. Doudera, D. Musil – Rákos, Marcinko, Martin Růžička (A) – Adamský (A), Polanský, Petružálek – Dravecký, M. Kovařčík, Irgl – Svačina, Cienciala, Hrňa. Rozhodčí Hejduk, Petružálek – Gerát, Hynek Stadion DRFG Arena, Brno

Piráty táhl dvougólový Chlouba

Piráti v plné sestavě vstoupili do utkání dobře a už ve druhé minutě využil početní výhodu střelou z pravého kruhu Poletín. O chvíli později domácí další přesilovku nezužitkovali, když trestuhodně minul branku Flemming. Ve 12. minutě vyrovnal v početní výhodě hostů bombou od modré čáry Houdek.

O rychlou odpověď se postaral chomutovský odchovanec Chlouba, který tečoval mezi Konrádovy betony Mrázkovo nahození. Po chvilce Poletín netrefil poloodkrytou klec, když dostal přihrávku k levé tyčce.

Ze závěru třetiny se část početní výhody hostů přesunula do druhého dějství. Když se Chomutovští vrátili do čtyř, přišel další trest pro Rašnera a ve dvouminutové výhodě se do šance dostal Knotek, který ale namířil dorážku nad Lacovu klec.

Na druhé straně se prezentoval kapitán Vondrka, jeho pokus ale nakonec branku přeplachtil. Krátce po polovině duelu předvedla povedený zámek čtvrtá chomutovská lajna, ale bez gólového efektu. Nejprve Chlouba neproměnil únik, Hlava se neprosadil z brankoviště a Poletín minul přihrávku mezi kruhy.

Ve 33. minutě se už Piráti dočkali. Sklenář posunul puk na Růžičku, který úspěšně zakončil situaci dva na jednoho. Snížit mohl Holec, jenž trefil pravou tyčku. Vzápětí se radovali opět domácí, když Chlouba trefil pravou šibenici. Před koncem třetiny Piráty zachránila po Strapáčově pokusu opět tyčka.,

Na začátku třetí třetiny ujel Lauko, jehož podrazil Konrád, a tak mladý forvard nezakončil. Po nevyužité početní výhodě Huml přihrál na Vondrku, který tečí z prostoru mezi kruhy trefil jen výstroj gólmana hostů. Snížení měl na holi Strapáč, který ale chybu v pirátské obraně nepotrestal.

Hra se postupujícím časem začala přiostřovat, z čehož vyplynulo vzájemné vyloučení Humla s Burianem. Větší prostor na ledě však gól nepřinesl. Až v 54. minutě využil další nabídnutou početní výhodu Burian, který zůstal za obranou a snížil na 2:4. V závěru utkání podržel několikrát domácí Laco, který měl na posledních 18 sekund po Knotkově vyloučení ulehčenou situaci.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 01:46. Poletín, 12:50. Chlouba, 32:25. V. Růžička, 36:34. Chlouba Hosté: 11:53. Houdek, 53:04. Burian Sestavy Domácí: J. Laco (Š. Lukeš) – Rašner, Flemming, Mrázek, Valach, Dlapa, Slovák, Grman – Tomica, Huml, Vondrka – Sklenář, V. Růžička, Skokan – Koblasa, Lauko, V. Tomeček – Poletín, Chlouba, Hlava. Hosté: Konrád (Falter) – Vyrůbalík, Škůrek, Houdek, Ondrušek, Dujsík, L. Galvas, J. Galvas – Eberle, Sundher, Burian – Buc, J. Knotek, Strapáč – Skladaný, Herman, Laš – R. Vlach, Řípa, Holec. Rozhodčí Bejček, Pešina – Jindra, Zíka. Stadion SD ARÉNA Návštěva 4115 diváků

Vítězný návrat do extraligy, rozhodl Macík

Na radost z první gólové trefy v extralize nenechali domácí hokejisté čekat natěšené diváky dlouho. Jako první sice na ledě Horáckého stadionu zahrozil hostující Urban, jenž se ve druhé minutě tlačil k dorážce, ale Škarek situaci pohlídal. Pak však putoval za atak na Čachotského na trestnou lavici Musil, od modré čáry vypálil Bryhnisveen a jeho zblokovaný pokus Protasenja pohotově z otočky bekhendem prodloužil za Maxwellova záda.

Když v polovině desáté minuty zastavil Maxwell za brankou kotouč pro Lence, ale toho o něj okamžitě obral Skořepa a připravil gól pro Macíka, zdálo se, že nažhavenou Duklu bude dnes soupeř jen těžko zastavovat. Už za 16 vteřin ale zkrotil sílící euforii Valský, jenž byl sice faulovaný, přesto po individuálním průniku prostřelil Škarka a snížil. Na konci 15. minuty zakončil Čachotského akci Rys, jenže Maxwell byl u tyče včas.

První polovina druhého dějství byla zejména tuhým bojem bez větších šancí. Domácím k nim nepomohly ani dvě početní výhody. Nedlouho po skončení té druhé mohl zvýšit Hlinka, avšak Maxwella překonat nedokázal. V 37. minutě napálil Anděl v oslabení tyč. Záhy na druhé straně, když už byla Dukla v plném počtu, usměrnil Orsava zblízka Látalovu nabídku mimo Škarkův dosah a bylo vyrovnáno.

Dovršení obratu měl na holi Valský, jenž v 45. minutě nebezpečně vypálil z mezikruží, ale Škarek dokázal kotouč vykopnout pravým betonem do bezpečí. Zdráhal o chvilku později na druhé straně orazítkoval bombou od modré čáry tyč. V 50. minutě po Kajínkově střele vypadl Maxwellovi puk, Němeček se ho snažil uklidit pod něj, ale kotouč se odrazil za brankovou čáru a hostující bek ho zametl rukavicí pryč už pozdě.

Prokázalo to následně i video a hlediště vybuchlo nadšením. Okamžitě srovnat mohl Knotek, ve velké šanci však selhal. Přesto Středočeši vydolovali bod, když v 58. minutě využili přesilovku po 31 vteřinách Kajínkova trestu. V prodloužení ale přišla parádní souhra Hlinky se zakončujícím Jiránkem a domácím už nemohl výhru nikdo vzít.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 04:22. Protasenja, 09:24. Macík, 49:12. Kajínek, 61:13. Jiránek Hosté: 09:40. Valský, 37:10. Orsava, 57:20. Lenc Sestavy Domácí: Škarek (Volden) – De La Rose, Suchánek, Šidlík, Bryhnisveen, J. Zdráhal, Kajínek, Ulrych – Macík, J. Skořepa (A), Jiránek – Čachotský (C), F. Seman, Rys – Žálčík, Hlinka, Anděl – Protasenja, R. Hubáček, Váňa. Hosté: Maxwell (J. Růžička) – Stříteský, Němeček, J. Říha, Kotvan, Knot, Hanzlík (C), Hrdinka – P. Musil (A), Klepiš (A), Lenc – Urban, T. Knotek, Valský – Látal, Žejdl, Orsava – Martin Procházka, Najman, Pabiška. Rozhodčí Čech, Hradil – Ganger, Gebauer Stadion Horácký zimní stadion, Jihlava Návštěva 5076 diváků

Výhru indiánů řídil navrátilec Straka

Hosté vstoupili do utkání aktivněji a s minimálně obměněným kádrem oproti minulé sezoně zahrozili již během prvního střídání, kdy Hüblovu dvojitou šanci dokázala zneškodnit posila v brance Indiánů Svoboda. Domácí se směrem dopředu osmělili až v páté minutě, kdy Kratěnovu tvrdou střelu se štěstím vyrazil mimo Petrásek. Za chvíli litvínovský gólman opět svůj tým zachránil, když při plzeňské přesilovce reflexivně zasáhl proti voleji nekrytého Mertla.

Domácí poté i díky další početní výhodě převzali iniciativu, ale Schleiss svůj samostatný únik zakončil bekhendem vedle a naopak na druhé straně ve vlastním oslabení protáhl Svobodu z velkého úhlu Gerhát. V závěru první části ještě Petr Straka ideálně našel před brankou Gulaše, jenž však zblízka zamířil doprostřed.

Nápor Indiánů vrcholil na začátku prostřední části a ve 27. minutě otevřel po kombinaci celého čtvrtého útoku skóre Schleiss. Za chvíli během plzeňské přesilovky Gulašovu bombu skvěle vyrazil Petrásek a na druhé straně ve 30. minutě po šikovné zpětné přihrávce Hanzla vyrovnal Černý.

Litvínovské vzepjetí ovšem už ve 35. minutě ukončil po rychlém brejku z pravého kruhu přesně mířící Petr Straka a o 43 vteřin později navíc po šikovném manévru a střele z mezikruží zvýšil na 3:1 Stach. Viditelně otřesení hosté krátce před druhou sirénou jen díky Petráskovi přečkali gólovou příležitost za obranou zapomenutého Petra Straky.

V úvodu závěrečné třetiny mohl zdramatizovat utkání Hübl, ale mezi kruhy pálil nad. Naopak ve 48. minutě po krásné individuální akci připravil Indrák gól na 4:1 pro pohodlně zakončujícího Kubalíka a o tři minuty později při přečíslení tří na jednoho zužitkoval nahrávku Gulaše podruhé skórující extraligový debutant Petr Straka. Rozjetí domácí už v závěru hráli až příliš na krásu, přesto v poklidu zápas vítězně dohráli.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 26:41. Schleiss, 34:35. Straka, 35:18. Stach, 47:42. D. Kubalík, 50:51. Straka Hosté: 29:49. J. Černý Sestavy Domácí: M. Svoboda (Hylák) – Kvasnička, P. Kadlec (C), D. Sklenička, Čerešňák, Moravčík, Jones – Straka, Mertl, Gulaš (A) – D. Kubalík, Stach, Indrák (A) – Kindl, Kracík, Kratěna – Schleiss, Preisinger, Hollweg – Kodýtek. Hosté: Petrásek (Kantor) – Dietz, Sörvik, Kubát (A), Gula, Baránek, K. Pilař, L. Doudera – F. Lukeš, V. Hübl (A), Jánský – J. Černý, M. Hanzl, Nicholls – Trávníček (C), Gerhát, M. Hořava – J. Doležal, Válek, Jurčík. Rozhodčí Horák, Šír – Hlavatý, Tošenovjan Stadion Home Monitoring Aréna Návštěva 7059 diváků

Zlín slaví, druhý bod trefil Matějíček

Už v úvodním kole sehrály Vítkovice se Zlínem výborný zápas, kterému scházelo jen více gólů. Svižný a útočný hokej měl jinak skoro vše. Domácí byli v první části iniciativnější a v páté minutě se prokličkoval do velké šance Květoň, ale svými háčky Kašíka neobelstil.

Do vedení pomohla domácím jedna z nových posil. Lev v 17. minutě objel bránu a akci pak šťastným obloučkem z velké skrumáže dokončil Zdráhal. Na první trefu záhy mohla navázat další nová tvář, ale úprk Stránského a jeho ránu pod břevno Kašík vyškrábl.

Zlín i kvůli nepříznivému skóre ve druhé části stále více šlapal na plyn a hrnul soupeře před Bartošáka. Vítkovického gólmana však úvod sezony zastihl ve výtečné fazoně. Ševci promarnili dlouhou přesilovku při pětiminutovém vyloučení Szturce, ale v závěru prostřední části rozpoutali mohutnou ofenzívu a jen díky Bartošákovi se při šancích Okála, Sedláčka či Kubiše nezměnil stav.

Nápor Zlína rozbila přestávka a hned po ní mu druhým gólem mohl přitížit Kolouch, ale ze sóla Kašíka nepřekonal a nepřehlednou situaci musel rozseknout až videorozhodčí. Hosty snad ještě víc vyhodil z tempa zbytečným faulem v útočném pásmu Sedláček, který vyfasoval trest na pět minut a do konce zápasu.

I proto, že nájezd Lva se Zdráhalem zastavil Kašík, Vítkovice výhodu nevyužily a v závěru tak znovu pustily do hry soupeře. Rihards Bukarts ale v 52. minutě Bartošáka zblízka neprostřelil. Čas hostů přišel v úplném závěru. Freibergs 72 vteřin před koncem normální hrací doby dělovkou od modré čáry při power play vyrovnal a otřesené domácí dorazil v prodloužení Šťastný, který v přesilovce zblízka usměrnil za Bartošáka ránu Matějíčka.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 16:08. P. Zdráhal Hosté: 58:48. Freibergs, 61:51. Šťastný Sestavy Domácí: Bartošák (Dolejš) – Hrbas, Urbanec, Sloboda (A), Klok, Trška, Výtisk (A), Puzič – Tybor, O. Roman, D. Květoň – P. Zdráhal, Lev, Olesz (C) – Dej, Kolouch, Kucsera – Szturc, Š. Stránský, Kurovský. Hosté: Kašík (Štůrala) – Řezníček, Nosek, Freibergs, Matějíček, Žižka (A), Ferenc, O. Horák – J. Ondráček, P. Sedláček, O. Veselý (C) – Okál, Popelka, Kubiš (A) – Roberts Bukarts, Šťastný, Rihards Bukarts – Fryšara, M. Kratochvíl, Illo. Rozhodčí Hodek, Kika – Lhotský, Svoboda Stadion Ostravar aréna Návštěva 6 371 diváků

Bílí Tygři rozhodli v přesilovkách

Duelu předcházel ceremoniál s vyvěšením plakety připomínající zisk Prezidentského poháru a Bílí Tygři hned úspěšně zahájili útok i na třetí triumf v základní části za sebou. Během úvodních minut byli domácí velmi aktivní.

V době jejich tlaku se provinil Graňák a Bílí Tygři dostali výhodu přesilovky. Po minutovém obléhání Sedláčkovy branky dostal liberecké fanoušky do varu Pyrochta, který pohotovou dorážkou rozvlnil síť. Už o minutu později mohlo být srovnáno. Navrátilec ze zámoří Šmíd chyboval v rozehrávce, ale jeho nabídku posila Hradce Koukal nevyužil.

Bílí Tygři měli nadále více ze hry. Hosté se dostali do většího náporu až v polovině třetiny, kdy hráli krátce po sobě dvě přesilovky. Liberecká obrana v čele Willem ale vyřešila všechny situace.

Ve druhé třetině pokračovali domácí v soustředěném výkonu. Ve 23. minutě to zkoušel od modré čáry Pyrochta, ale Sedláček si tečovanou střelu pohlídal. Ve 28. minutě se hradecký brankář blýskl opět, kdy vystřelil Jánošík a Ordoš puk tečoval. O chvíli později kontroval Kukumberg, ale jeho dělovku Will ukryl ve výstroji.

V dalším průběhu svižného utkání měl opět více práce hostující brankář, Dernerovu střelu zastavil se štěstím pravým betonem. Ve 38. minutě už ale kapituloval. Přesilovkovou souhru zakončil přesnou střelou k tyči slovenský reprezentant Jánošík a podruhé rozjásal libereckou arénu.

Závěrečné dějství začalo opět dobře pro domácí. Ordoš před hradeckou brankou a pohotově dorazil do sítě Bakošovu střelu. Na druhé straně zahrozili Kukumberg s Köhler, jehož střelu Will zlikvidoval. Vzápětí ustál tlačenici před svou brankou Sedláček. Ve 48. minutě pomohla Willovi po Cibulskisově střele z pravého kruhu tyč.

Sílící tlak Hradce umocnila v polovině třetí třetiny ještě přesilovka. Velikou šanci Jarůška ale Will ve spolupráci se Ševcem zlikvidoval. Liberecký gólman uhájil čistý štít i v závěru při Bakošově trestu necelých pět minut před koncem, kdy Mountfield sáhl ke hře bez brankáře.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 04:20. Pyrochta, 37:29. Jánošík, 41:10. Ordoš Hosté: Sestavy Domácí: Will (Stezka) – Pyrochta, Ševc (C), Plutnar, Šmíd (A), Jánošík, Derner, Mojžíš – Lakatoš, P. Jelínek (A), L. Krenželok – Bakoš, Bulíř, Ordoš – J. Stránský, Jašek, Bartovič – Hrabík, Vantuch, J. Vlach. Hosté: J. Sedláček (J. Pavelka) – F. Pavlík, Gregorc, Cibulskis, Graňák, Pláněk, Vydarený, Rosandić – Jaroslav Bednář (C), Koukal (A), Cingel – Jarůšek, Džerinš, Červený – Köhler (A), Kukumberg, Šimánek – Myškář, Vopelka, J. Dvořák. Rozhodčí Pražák, Souček – Flegl, Polonyi Stadion Home Credit Aréna Návštěva 5461 diváků

Sparta zdolala Pardubice podesáté v řadě

Pardubice jako by chtěly hned na startu sezony dát co nejrychleji zapomenout na mizérii z minulého ročníku a proti Spartě začaly náporem, šance Petra Sýkory však gólem neskončila. Pražané úvod přečkali, vyrovnali hru a v 10. minutě se navíc zásluhou Kumstátovy střely pod horní tyč dostali do vedení.

Nadšené tempo z úvodu postupně trochu upadlo, ale šancí neubývalo. V závěru první třetiny Rolinek střelou zpoza branky málem překvapil sparťanskou brankářskou posilu Aittokallia. Po pauze byla o poznání nebezpečnější Sparta a dvakrát byl blízko ke gólu Klimek. Druhý gól však Pražané slavili trochu překvapivě až po ne zrovna prudkém nahození Říčky, které Kacetl neviděl přes beka.

Dynamo se před naplněnou arénou tlačilo dopředu, ale nedařilo se mu ani při přesilovce. Hra ve čtyřech naopak svědčila hostům, kteří dvakrát ujeli do protiútoku. Forman si na pardubického brankáře nepřišel, zato Černochova rána pod horní tyč znamenala tříbrankové vedení Sparty. Solidní náskok hlídal i jistý Aittokallio, který v klidu lapil šanci osamocenému Treillemu.

Pardubice stupňovaly svou snahu a na začátku třetí části si vypracovaly dvě gólové možnosti. Bojko ani Perret však z palebných pozic netrefili branku. Kouzlo finského gólmana zlomil až v 52. minutě Holland, který se trefil švihem z mezikruží. Pardubice mohly stíhací jízdu prodloužit při přesilovce, ale Aittokallio střely ze všech stran kryl.

Gól naděje vstřelili domácí až 27,5 vteřiny před koncem třetí třetiny, kdy se z hranice brankoviště trefil Tomášek. Pro Pardubice už to však bylo pozdě, Sparta si tříbodovou výhru nenechala vzít.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 50:39. Holland, 59:33. Tomášek Hosté: 09:10. Kumstát, 27:41. Říčka, 31:17. Černoch Sestavy Domácí: Kacetl (Martin Růžička) – Cardwell, Wishart, Holland, Trončinský, Ščotka, Čáslava – Vondráček, Tomášek, Treille – P. Sýkora, Dušek, Rolinek – J. Sýkora, Poulíček, Quenneville – M. Kaut, Bojko, Perret – Beran. Hosté: Aittokallio (Honzík) – Zámorský, Tomáš Dvořák, Kalina, T. Pavelka, Piskáček, Nedomlel – Reichenberg, P. Vrána, J. Hlinka – Kudrna, Pech, Kumstát – Forman, Klimek, Říčka – Černoch, Uher, Rousek. Rozhodčí Hribik, Kubičík – Blümel, Rampír Stadion Tipsport arena Návštěva 8 068 diváků