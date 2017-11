Hokejová superdohoda?! Jarůšek míří do Sparty, Zámorský je blízko Hradci

Tak přece. To, k čemu se v posledních dnech schylovalo, se blíží do finální fáze. A jestliže se ještě nedávno mluvilo o tom, že přestupové dění v hokejové extralize nenabízí zrovna třeskuté transfery, jeden takový by tu byl. Richard Jarůšek podle informací iSport.cz opustí kádr hradeckého Mountfieldu, přičemž se dolaďují detaily jeho přesunu do Sparty. Opačným směrem má pak vyrazit obránce Petr Zámorský. Fíha!