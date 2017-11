Potvrzeno! Mladou Boleslav bude místo Augusty trénovat Kýhos

Vedení Mladé Boleslavi se rozhodlo pro změnu na střídačce po sérii nepřesvědčivých výkonů. Bruslařský klub prohrál pod vedením Augusty čtyři z posledních pěti utkání a klesl na desáté místo. V pátek Středočeši doma podlehli Hradci Králové 1:2 po samostatných nájezdech a nadále je dělí jen tři body od poslední příčky.

"Odvolání Patrika Augusty bylo pro nás velmi těžké rozhodnutí. Patrik do klubu po lidské stránce velmi dobře zapadl a o to víc nás to mrzí. Tím spíš, když jsme chtěli jít určitou cestou, o které jsme mluvili před začátkem sezony. Situace se nicméně stává čím dál méně udržitelnou a my museli jednat, dokud je čas," uvedl v pátek generální manažer Jan Tůma.

Bruslařský klub v létě i v průběhu sezony udělal řadu změn v kádru, angažoval například útočníky Jakuba Valského, Tomáše Knotka, Petra Holíka nebo obránce Oldricha Kotvana či Ronalda Knota. I s jejich přispěním se chtěl pohybovat v horní části tabulky a bezpečně se držet na pozicích zajišťujících postup do play off, což se mu ale nedaří.

Naplnit ambice Mladé Boleslavi se teď bude snažit Kýhos, který premiéru na mladoboleslavské střídačce zažije neděli ve Zlíně. Jednašedesátiletý kouč naposledy působil v Třinci, kde skončil po minulé sezoně. V extralize vedl i Litvínov, Kometu Brno, Karlovy Vary a Hradec Králové.

Mladá Boleslav je druhým extraligovým klubem, který v této sezoně odvolal trenéra. Na konci října skončil ve Spartě Jiří Kalous, jehož nahradil František Výborný.