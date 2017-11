Vlastenec Honzíka sebral Spartě třetí bod! Šťastný gól, přiznal Houdek

Tomáši, vaše vyrovnávací branka patřila mezi ty šťastnější. Co se tam seběhlo?

Ostříž to dal na zadní mantinel a já věděl, že se bude gólman vracet, tak jsem to tam zkusil hodit a vyšlo to. (usmívá se)

Pamatujete podobný gól?

(přemýšlí) Určitě to byl jeden z těch šťastnějších, možná ještě nějaké nahození od červené.

Váš gól nakonec zachránil bod, ale na Spartě jste sahali po třech i dvou.

Sahali. Já myslím, že ve třetí třetině jsme byli už lepší a chtěli jsme si dojít pro ten druhý bod. Bohužel. Chtěli jsme to urvat už v základní hrací době, věřili jsme, že to dopadne.

VIDEO: Vlastenec Honzíka! Šťastný gól Houdka zařídil Olomouci cenný bod

I díky tomuto bodu se nacházíte na šestém místě tabulky, kde vás před polovinou soutěže čekal asi málokdo. Překvapuje to i vás?

Lidi nás obecně podceňují, my jsme na to zvyklí. My si věříme, cíl je být do desátého místa a hrát play off. Sezona je ale dlouhá a ještě nám zbývá hodně zápasu, takže to nepřeceňujeme.

Jste považováni za tým, který se spoléhá na zodpovědnou defenzivu a brankáře. Odpovídají tomu i výsledky, protože málokdy vyhrajete 6:5. Chodíte s tímto cílem i do zápasů?

Každý chce inkasovat, co nejméně. Víme, že nás Braňo podrží. My nehrajeme žádnou defenzivu, snažíme se hrát aktivně. Někdy to jde líp, někdy hůř, ale máme nálepku defenzivního mužstva a já s tím úplně nesouhlasím.

Blíží se Vánoce, ve kterých se láme celá základní část. Souhlasíte, že to nejtěžší období vás teprve čeká?

Jo, kolem Vánoc je to klíčové. Je důležité sbírat pravidelně body. Zní to jako klišé, ale opravdu musíme jít zápas od zápasu.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 06:52. P. Vrána, 25:02. Reichenberg, . Jarůšek Hosté: 28:22. Skladaný, 52:18. Houdek Sestavy Domácí: Honzík (Aittokallio) – T. Pavelka, Z. Michálek, Mikuš, Kalina, Švrček, Tomáš Dvořák, Nedomlel – Forman, Pech, Kumstát (A) – Jarůšek, P. Vrána (A), J. Hlinka (C) – Kudrna, Reichenberg, Říčka – Uher, Saponari, Smejkal. Hosté: Konrád (Falter) – Vyrůbalík (C), Škůrek, Ondrušek (A), Houdek, L. Galvas, J. Galvas – Eberle (A), J. Knotek, Laš – Skladaný, Herman, Burian – Ostřížek, Mráz, Staněk – Jergl, R. Vlach, Macuh. Rozhodčí Hodek, Kika – Barvíř, Blümel Stadion O2 arena, Praha Návštěva 9 334 diváků