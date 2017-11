Sociolog o boji svazu proti nadávkám: Vulgarity z hokeje nezmizí!

Nenávistné pokřiky vůči soupeři, jadrné nadávky snášející se z tribun na hlavy rozhodčích. Tak to až donedávna vypadalo na většině zimních stadionů v tuzemské nejvyšší hokejové soutěži. Jenže svaz se ve spolupráci s kluby rozhodl pro změnu. Heslo: Fandíme slušně! „Vulgárnost není podmínkou dobré atmosféry. Její úplné odstranění však podle mě možné není,“ říká v rozhovoru pro Sport vysokoškolský pedagog a sociolog Radim Marada.

Patří vulgarity a sport k sobě?

„Rozhodně se bez sebe obejdou, i když historické spojenectví můžeme vystopovat. Řada moderních sportů, hlavně kolektivních kontaktních her, vznikla z původních karnevalových zábav, jejichž součástí bylo nezměrné pití a různé druhy obscénnosti, verbální i tělesné. Ano, proměna lidových zábav ve sportovní disciplíny se udála zavedením pevných pravidel. Nejen herních, ale také etických, která měla hru očistit právě od podlostí i vulgárností. Vznik moderního sportu je podepřen mravním základem fair play a úcty k soupeři. Proti němu ale stále stojí étos bezprostřednosti, vášnivosti, srdcařství a rivality, jenž jde s vulgárností lépe dohromady.“

Chápete tedy snahu hokejového svazu dostat hrubá slova ze stadionů pryč?„Pochopitelná je hned z několika pohledů: jako úsilí o naplnění gentlemanského sportovního mravu, ale i jako součást širšího trendu sterilizace veřejného prostoru (zákazy kouření, klidové zóny…), nebo jako snaha neodradit od návštěv ty, kteří se sice málo zapojí do skandování, ale více utratí a mohou přivést ke sportu vlastní děti. Zároveň je možné, že jde jednoduše o svědomité naplňování nějaké směrnice, na němž závisí třeba přítok peněz z veřejných prostředků, kontrakt s televizí nebo udělení pořadatelství mistrovství světa.“

Je podle vás možné vulgarity nějakým způsobem regulovat, nebo dokonce úplně vymýtit?

„Podle mého to možné není, vyloučíme-li možnost zavedení nějakého totálního dohledu se systémem tvrdých sankcí proti „narušitelům slušného fandění“. To by ale nakonec mohlo odradit i ty rodiny s dětmi. Třeba na Kometu se přece chodí nejen kvůli hokeji, ale také kvůli atmosféře, ta je rovnocennou součástí zážitku. Tažení proti vulgaritám je do značné míry symbolické povahy. Demonstrují, že vulgarita je zavrženíhodná, a mohou vykázat, že s tím nešvarem něco dělají. To ovšem neznamená, že jde o snahu neupřímnou nebo zbytečnou.“

Myslíte, že by totální zákaz vulgarit reálně atmosféře na stadionech ublížil?„Vulgárnost zcela jistě není podmínkou dobré atmosféry. Tady jde ale o způsob a míru intervence sportovních svazů a pořadatelů sportovních akcí. Musí se vypořádat s tím, že ona karnevalová nespoutanost se v posledních padesáti letech znovu vynořila právě v hledištích sportovních arén a zvyšuje atraktivitu sportovní podívané. Pro regulační instance je stanovení hranice obecné přijatelnosti způsobů fandění vcelku nesnadná výzva.“

Tak tu hranici zkuste vymezit.

„To rád přenechám odpovědným orgánům. I když nepochybujte o tom, že například nenávistné xenofobní pokřiky jsou mně opravdu z duše odporné.“

Liší se v ohledu vulgarit na stadionech nějak české prostředí od zbytku světa?

„V případě hokeje snad mohu z vlastní zkušenosti srovnat naší extraligu s NHL. Příznačné je, že při zápasech NHL těžko najdete v hledišti něco jako „kotel“, u nás hlavní zdroj kreativního a spontánního fandění, stejně jako skandovaných obscénností a nadávek.“

Rozumíte protestům a nechuti fanoušků podvolit se novým nařízením a regulacím?„Rozumím. Stejně jako rozumím snahám svazu o kultivaci fandění. Každá strana tíhne k jinému z obou sportovních étosů, o nichž jsem se už zmiňoval. A to se neobejde bez napětí a konfl iktů, i když to zároveň nevylučuje vzájemné pochopení, je-li k němu vůle. Ta je ale dnes oslabena zvýšenou citlivostí a podrážděností vůči tomu, co se dá vnímat jako morální kuratela autorit. Úsilí svazu snadno zapadne do obecnějšího obrazu povýšených bafuňářů, zkorumpovaných elit a odcizeného establishmentu, který na „normální lidi“ nebere ohled, chce je dirigovat, ale jinak si hraje svoji hru o moc a peníze. To je sice do značné míry fikce, ale zdá se, že velmi přesvědčivá.“

Z mnoha pokřiků však čiší nenávist. Ta je také součástí sportu?

„Samozřejmě že není, zvlášť je-li hlavním sdělením militantně skandovaných pokřiků. Ale klubová rivalita je také jen mutací vzájemné nenávisti. Patří k ní třeba škodolibá radost z neúspěchu rivala, i když vítěznou stranou není zrovna náš klub. Není to nijak vznešené, ale je to stále něco jiného, než když se nesnášenlivost přenese za hranice sportovního soupeření. Ve sportu je navíc nutné slovo nenávist vnímat jinak. Jde jen o rivalitu. Sport je oblast vyhraněných významů. Slzy a nadávky tady mají taky trochu jinou konotaci.“

A co třeba skandování hesla „smrt Spartě“. Neberete ho jako násilnické s vyhrožováním smrtí?

„Neberu. Ale je to spíše intuitivní postoj než nějaké expertní stanovisko, k němuž bych musel znát řadu okolností. Vnímám to jako symbolicky vyhrocené vyjádření sportovní rivality. Beru to jako součást kontextu, jak jsem zmínil výše. Beru to jako smrt tomu symbolu. Samozřejmě to slovo smrt tam ale je, což není hezké. Kdyby ale řvali třeba smrt sparťanům, bylo by to zase něco úplně jiného. Nedivím se, že se tím příslušná komise zabývala. Jen nedávno se ale samotné hokejové svazy začaly odtahovat od termínu „náhlá smrt“, který předtím po vzoru NHL samy zavedly pro instituci rozhodujícího gólu, přičemž tím rozhodně nemyslely fyzickou likvidaci poražených.“

Jak nahlížíte na tresty, které svaz rozdává? Nejsou spíše kontraproduktivní?

„To se teprve ukáže. Hlavně záleží na tom, jaký účinek očekáváme nebo jakého se obáváme. Nečinní být ale nemohou. Reakce obou stran chápu.“

720p 360p REKLAMA Plzeň - Kometa Brno: Gól do šatny, Radim Zohorna vstřelil gól na 5:4 • VIDEO TV TIPSPORT