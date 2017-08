Hvězdný Bolt se bojí bloků. Pokazí mu poslední závod kariéry?

V cíli pátečního rozběhu na 100 metrů, který vyhrál v průměrném čase 10,07, rozladěně vrtěl hlavou a po závodě si postěžoval: „Tohle bylo velmi špatná. Když jsem vyběhl z bloků, zakolísal jsem. Tyhle bloky se mi moc nelíbí. Myslím, že jsou ty nejhorší, jaké jsem kdy zažil. Jsou vratké, ne pevné.“

Na světovém šampionátu jsou bloky od jiné firmy, než které dodávají startovací zařízení na mítinky Diamantové ligy nebo třeba na ostravskou Zlatou tretru.

„Nejsou úplně nejlepší, ale tady je mají vždycky. Na tu čtvrtku to zase nehraje moc roli, ale když je kilo nebo dvoukilo, tak jsou lepší bloky, než tyhle,“ hodnotí čtvrtkař Pavel Maslák. „Myslím, že se nevymlouvá, fakt mu nebudou vyhovovat. Ony jsou krátké. On má dlouhou nohu a určitě se mu na ten blok nevleze celá noha. Bloky jsou kratší a užší a mají takovou nožičku místo zobáčku, blbě se nastavuje na sklon. Pro něj je to určitě nevýhodné.“

360p REKLAMA Proč je Bolt lepší než Gay? Podívejte se na rozdíly v jejich běhu • VIDEO Eurosport

Atletický svět teď čeká na večerní semifinále, kde se Bolt mimo jiné utká s americkým univerzitním šampionem Christianem Colemanem, který vede letošní světové tabulky časem 9,82 sekundy. Bolt zatím běžel letos nejrychleji o třináct setin pomaleji.

„Semifinále bude důležitý signál. On je schopný se vyhrabat z jakékoli šlamastiky. Těsně je tam porazí a ještě se bude dívat okolo. Ale vím, že si na něho Američani brousí zuby,“ přemítá atletický manažer Alfonz Juck, který Bolta dobře zná.

Bolt však není v kritické situaci poprvé. „Stačí si vzpomenout na Peking, kde měl velké obavy po semifinále, kde výrazně zaspal,“ říká Juck. „Já vím, že na něm potom museli lidé z jeho týmu, včetně manažera Rickyho Simmse, pracovat, aby se dal do kupy, aby byl znovu ten silný Bolt, který jde vyhrát.

Soupeři mají každopádně z Bolta stále respekt. „Bolt vypadá dobře. S jeho velkýma nohama není rychle z bloků, ale dobře drží energii a to se na konci počítá,“ řekl Američan Justin Gatlin.