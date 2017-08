Oštěpařský pár na MS! Snad půjde Víťa do finále, fandí Ogrodníková Veselému

PŘÍMO Z LONDÝNA | První nervy mají za sebou. Oštěpařka Nikola Ogrodníková na mistrovství světa bojovala v kvalifikaci pod dohledem svého přítele i trenéra Vítězslava Veselého. Ogrodníková do finále nepostoupila, ale doufá, že jejímu milému se to povede.

„Víťa se mě snažil hlavně moc neznervozňovat, dostat mě do klidu. Připomínal mi technické věci, co říká pan Železný. Nic extra jsme nevymýšleli,“ říká Ogrodníková.

Šestadvacetiletá závodnice začínala u sedmiboje, z něhož má z roku 2007 bronzovou medaili z juniorského mistrovství Evropy. V posledních letech se ale prosazuje v oštěpu a letos zaznamenala zásadní posun poté, co trénovala ve skupině kouče Jana Železného spolu se svým partnerem Vítězslavem Veselým.

„Víťa je napsaný jako můj trenér, ale je to takové trošku komplikovanější. Já jsem se celý rok připravovala s klukama pod vedením pana Železného. Až teď v sezoně mi Víťa píše plány. Ale házení jsem všechno udělala s panem Železným, za to mu platí velké díky,“ vysvětluje Ogrodníková. „V sezoně mi všechny tréninky kromě házecích dělal Víťa, na házení jsem se snažila 90 procent chodit s panem Železným.“

Šestadvacetiletá Ogrodníková letos pětkrát přehodila šedesátimetrovou hranici a na červnovém Odložilově memoriálu si zlepšila osobní rekord na 62,24 metru. V nedělní kvalifikaci na mistrovství světa by potřebovala přidat ještě pět centimetrů, aby postoupila do úterního finále. Výkon 59,99 metru jí stačil na devatenácté místo.

„Nebyla to úplně ostuda, ale měla jsem na víc. To jsem tady nepředvedla, mrzí mě to, určitě na finále bylo. Letošní sezona je super, já jsem za šedesátimetrové hody moc ráda. Myslím, že na příští rok je to hezká vyhlídka,“ těší se Ogrodníková, která si užívá, že na svém prvním světovém šampionátu měla podporu svého přítele i kouče.

„Určitě jsem ráda. Člověk není tak vystresovaný, když ho má doma a je to partner. On mě zná, jak se doma chovám, co mě vystresuje, jak mě zase uklidní. To byla velká podpora,“ říká Ogrodníková a se smíchem dodala: „Ráno před závodem to vypadalo, že jsem uklidňovala já jeho. Nervozita na něm šla znát. V závodě se to asi obrátilo.“

Ve čtvrtek bude Ogrodníková fandit, aby se Veselý dostal do sobotního finále.

„Já doufám, že to vyjde. Sice měl sezonu nahoru, dolů. Ale teď mu to na trénincích jde líp, snad z toho něco hodí,“ doufá Ogrodníková.