Holušovi pomáhal film Angeliny Jolie: Co je chvíle bolesti proti slávě?

PŘÍMO Z LONDÝNA | S poraněnou patou a prášky proti bolesti postoupil běžec Jakub Holuša do finále patnáctistovky na mistrovství světa. Před závodem mu pomohlo i sledování filmu Nezlomný režisérky Angeliny Jolie, který vypráví o osudech atleta Louise Zamperiniho, který závodil na OH 1936 v Berlíně a následně bojoval proti Hitlerovi.

Jak je na tom vaše noha?

„Bylo to v pohodě. Dneska jsem se díval na film Nezlomný a tam říkali: Co je chvíle bolestivůči doživotní slávě?“

Víte, že jste první český mílař ve finále mistrovství světa od Jana Kubisty z Helsinek 1983?

„To jsem se chtěl zeptat, odkdy to je. Je to pěkný. Je to něco, čeho si vážím hodně. Jsem český rekordman, přál jsem si, abych byl i ve finále mistrovství světa, protože si myslím, že si to s trenérem zasloužíme za to, co tomu dáváme, jak makám a kolik dní strávíme na soustředěních. Je to odměna za ten rok, který pro mě zatím nebyl moc povedený. Asi to tak mělo být.“

Vypadáte až dojatě…

„Jo, jsem trošku dojatý. Je to něco, co v mé kariéře chybělo. Mám medaile z halového mistrovství světa, halového mistrovství Evropy, finále evropských šampionátů, ale finále mistrovství světa mi chybělo. Hodnotím to jako velký úspěch. Ale samozřejmě zatím není konec, uvidíme, jak nakonec všechno dopadne.“

Jaký byl průběh závodu?

„Patnáctistovka není nikdy jednoduchá. Běželo se trochu rychleji než včera, nebylo to tak volně, trošku jsem musel běžet. Říkal jsem si chvílemi, že je to úprk. Posledních 700 metrů se do toho docela šlapalo, tak jsem si říkal: Musím držet. A poslední kolo. Říkal jsem: Vydrž to a budeš ve finále. Takhle jsem si to hlídal.“

Zase jste se ale nevyhnul strkanicím, že?

„V jednu chvíli jsem byl zavřený za Marokáncem, tak jsem se jen modlil, aby mi trošku uhnul, abych tam podběhl. Nakonec jsem si ho rukou malinko popostrčil, abych se tam dostal.“

Ve finiši jste vnitřkem dráhy předběhl dva soupeře, vyhnul se tak tlačenici a dobíhal první…

„Řešil jsem to s trenérem (Jiřím Sequentem) i s Dálou (bývalým trenérem Daliborem Kupkou), že když je forma, na patnáctistovce rozhoduje poslední sto padesátka. Já pořád věřil, že pokud budu mít sílu, tak na té poslední sto padesátce se to dá dohnat. I když jsem byl zavřený, tak jsem byl klidný, že se tam najde místo.“

Bude pro vás finále po úspěšném semifinále dalším životním závodem?

„Určitě. Samozřejmě bych si přál, aby se to opakovalo. Když už jsem to dokázal jednou, tak vím, že to jde. Třeba by to mohl být můj standart v dalších letech. Ale nikdy nevíte, jak to může být. Přistoupím k tomu tak, že to může být naposledy, životní závod. A musím se zkoncentrovat tak, že prostě můžu udělat jakýkoli výsledek. Musím být aktivní v mysli, být součástí závodu a všechno je možné.“

Co říkáte finálové sestavě?

„Jsou tam Keňani (Manangoi, Cheruiyot, Kiprop), tak uvidíme, co vymyslí. Myslím, že silný bude Brit Chris O'Hare. I když na toho si ve finále věřím, on třetí běh neumí. Nick Willis je zkušený harcovník, je to finalista všech světových soutěží poslední čtyři roky zpátky, dvakrát medailista z olympiády, takže ten bude zlobit. Uvidíme. Třetí závod bude makačka. Ale já jsem si jistý, že na to mám natrénováno, že bych na to měl mít.“