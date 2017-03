Maslák vytáhl štafetu k bronzu: Soupeři kapali, ještě kousek a bylo stříbro

Do posledního úseku totiž vybíhal jako pátý, ale jako by ani za sebou neměl v minulých dnech tři individuální závody. "Soupeři kapali, o to lépe to vypadlo v mém podání," snažil se svůj výkon zlehčovat. "Dneska jsem se cítil lépe než před sobotním finále. Ale když jsem vyhrál, tak to možná byla úleva, že to je za mnou, že jsem to dokázal, takže teď to bylo víc v euforii a víc na klid," líčil Maslák.

Patrik Šorm dostal na prvním úseku jasný pokyn. "Neulít a předat kolík," pousmál se první muž českého týmu. Měl nevýhodnou druhou dráhu. "To není ideální, ale chtěl jsem předat kolík s ostatníma, což se mi relativně splnilo," pochválil se.

Tesařovi se vydařil individuální závod, v němž byl osmý, ale nyní spokojený nebyl. "Snažil jsem navázat na individuální závod, ale asi se mi to moc nepovedlo, nechal jsem se tam trochu zablokovat. Ale nějak jsem naštěstí doběhl, ale máme Pavla a ten to zvládl," poděkoval české hvězdě.

Specialista na osmistovku Kubista musel na třetím úseku trochu dotahovat ztrátu, což mu vzalo síly. "Musel jsem první kolo hodně rvát, abych je docvaknul, což mě stálo síly v závěru. Ale věděl jsem, že tam je Pavel, tak jsem pak jen čekal, co z toho bude," konstatoval Kubista.

Maslák si po třetím titulu na čtyřstovce v řadě v sobotu večer přiťukl s rodiči a trenérem, spát šel už kolem půlnoci. Dnes si ve čtyři hodiny došel na vyhlášení pro medaili, ale pak se ještě vrátil na hotel odpočívat. Cítil se tedy velmi dobře. "Snažil jsem se to nepřepálit, abych měl síly ve finiši a předběhl je. Věřil jsem, že bych to mohl dokázat," prohlásil Maslák.

Když dostal štafetový kolík, musel se hodně vyhýbat soupeřům a ztratil ještě cenné desetiny. "Popral jsem se s tím ale dobře. Vystupňoval jsem tu rychlost tak, že kdyby to mělo 450 metrů, možná bychom byli druzí," věřil si Maslák.

Na výkonu běžců se ale možná trochu podepsala i skutečnost, že časový pořad měl půl hodiny zpoždění. "Já byl úplně hotovej," řekli shodně Tesař se Šormem. "Nebylo to úplně zvládnuté po technické stránce od pořadatelů, každý den měl nějaké zpoždění. Byli jsme svlečení celou dobu. Podle toho vypadaly i ty výkony. Tady vítězný čas by v Praze byl tak na čtvrté místo," podotkl Maslák.