Hvězdný Farah dostal nabídku od Baníku. Jsem hráč na křídlo, smál se

Baroš, Poznar, Farah. To by byl útok.

„Křídlo? Beru levé i pravé. Jsem rychlý, ale nejsem žádný skvělý fotbalista,“ usmíval se Farah, čtyřnásobný olympijský vítěz, když slyšel Vrťovu vějičku.

Farah fotbal miluje a jeho klubem je londýnský Arsenal. Často se objevuje na jeho trénincích, žertuje s trenérem Arsene Wengerem a v lednu si zahrál s hvězdným Danny Welbeckem.

Ve středu se však Farah na vítkovickém stadionu postaví na dráhu a pro světovou atletiku to bude velká událost. Bude to naposledy, co Farah na dráze poběží závod na 10 000 metrů.

„Tohle bude určitě moje poslední desítka na dráze. Byla to krásná cesta, teď ale tenhle byznys končí. Bude to trochu smutné, ale dívám se vpřed vstříc silničním běhům. Moje další motivace je vyrovnat se maratoncům,“ říká Farah.

Do Ostravy se vrátil po osmi letech. V roce 2008 přijel jako nadějný běžec budoucnosti a v závodě na 5000 metrů skončil sedmnáctý.

„Rok 2008 pro mě nebyl dobrý. Na olympiádě jsem pak vypadl v semifinále, ale změnilo mě to a i díky tomu jsem jako atlet tam, kde jsem dnes. Slibuju, že skončím líp než na poslední Zlaté tretře,“ usmívá se Farah.

Pořadatelé mu připravili tři vodiče, kteří se budou snažit vytáhnout hvězdu závodu k času pod hranici 27 minut.

„Určitě zkusím dostat se co nejblíž svému osobnímu rekordu,“ slibuje Farah, který v roce 2011 v Eugene zaběhl čas 26:46,57 minuty.

