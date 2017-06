Zlatá tretra: Boltovo vítězné loučení i světový rekord na 300 m

Osminásobný olympijský vítěz Bolt ani při druhém startu v sezoně nepokořil desetisekundovou hranici, jeho maximem zůstává výkon 10,03. Před vyprodaným hledištěm Městského stadionu ve Vítkovicích v mírném protivětru do posledních metrů bojoval o vítězství s Kubáncem Yunierem Pérezem a porazil jej o tři setiny.

Legendární sprinter letos absolvuje rozlučkovou sezonu. Po srpnovém mistrovství světa v Londýně plánuje ukončit kariéru.

720p 360p REKLAMA Báječná atmosféra na Zlaté tretře: Bolt a olympijský bronz pro Veselého • VIDEO iSport TV

Tomáš Staněk potvrdil roli favorita a na Zlaté tretře vyhrál soutěž koulařů. Národní rekordman a první muž letošních evropských tabulek vyhrál výkonem 21,63 metru a zaostal jen o 14 centimetrů za dosavadním maximem ostravského mítinku, které drží od roku 2007 Američan Reese Hoffa.

Medailová umístění vybojovali i mílaři Jakub Holuša s Filipem Sasínkem, kteří na nemistrovském kilometru nestačili jen na Nicholase Kipkoeche z Keni, a oba získali skalp světového rekordmana z osmistovky Davida Rudishy.

Jakub Vadlejch obsadil výkonem 86,43 třetí místo v oštěpařském duelu národů, ve kterém jej předčili Němci Johannes Vetter (87,88) a Thomas Röhler. Olympijský vítěz se blýskl druhým nejlepším hodem sezony 91,53 a k tomu přidal ještě výkon 91,01.

Na jiné netradiční trati 300 metrů viděl vyprodaný Městský stadion ve Vítkovicích nejrychlejší čas historie v podání Waydea Van Niekerka, který časem 30,81 vylepšil o čtyři setiny historický výkon Michaela Johnsona z USA. Pavel Maslák na čtvrtém místě vylepšil české maximum na 31,80.

Halový vicemistr Evropy Staněk předvedl vítězný pokus v páté sérii, kdy sesadil z čela pořadí Poláka Michala Haratyka (21,35). Ještě delší vrh se povedl českému koulaři ve třetím kole, ale neudržel se při něm v kruhu a přešlápl. Za hranici 21 metrů poslal kouli ještě v poslední sérii (21,28).

Van Niekerk podruhé vymazal Johnsona

Van Niekerk podruhé vymazal z čela historických tabulek legendárního Johnsona. Vloni se mu to senzačně povedlo v olympijském finále na čtvrtce časem 43,03. Historické maximum na třístovce vylepšil po 17 letech a z rekordní listiny Zlaté tretry vymazal Usaina Bolta, který tu před sedmi lety zaběhl čas 30,97.

"Jsem poctěn, že jsem se mohl malým dílem zapsat do historie. Teď musím odpočívat a pak se, doufám, budu malými krůčky zase zlepšovat," řekl Van Niekerk.

Holuša těsně prohrál s Kipkoechem

Holuša v závěru závodu na 1000 metrů mocně finišoval, ale nakonec časem 2:18,60 prohrál s Kipkoechem o devět setin. Loňský vítěz patnáctistovky Sasínek si vylepšil osobní rekord na 2:19,03 a téměř o půl sekundy za sebou nechal čtvrtého Rudishu, který na trati debutoval a v závěru odpadl.

"Škoda, že se toho tak (Rudisha) bál, protože to mohl rozběhnout ještě rychleji. Zase by asi ještě o to víc zkapal. Je to velký skalp. Říkal jsem si, já běžím těsně za ním, uvidíme, co se stane. Ale dneska už to není nejideálnější. Já toho mám taky dost. Ty nohy už nešly lehce dneska," řekl Holuša s připomínkou náročného programu posledních dnů.

Oštěpařskému souboji národů vládli Němci

Oštěpařská soutěž měla obrovskou kvalitu. Röhler všechny platné pokusy poslal za 87 metrů a nyní mu patří už čtyři nejlepší výkony roku, všechny za 90 metrů. Vetter potvrdil druhé místo v letošních tabulkách a Vadlejch zase nebývalou vyrovnanost.

Jeho nejkratší měřený hod měřil 84,81, další čtyři poslal za 85. Ostatní Češi si vylepšili letošní maxima - Jaroslav Jílek na 82,74, Vítězslav Veselý (82,16) a Petr Frydrych (80,61) poprvé v sezoně přehodili osmdesátku.

Etiopská běžkyně Gudaf Tsegayová vylepšila třináct let starý rekord mítinku na patnáctistovce časem 4:00,96. Na sedmém místě si skoro o čtyři sekundy posunula osobní maximum Simona Vrzalová (4:09,18).

Zlatá tretra, atletický mítink IAAF World Challenge v Ostravě:

Muži:

Výška: 1. Bednarek (Pol.) 232, 2. Ivanov (Bulh.) 230, 3. Ghazal (Sýrie) a Wilson (Bahamy) oba 227, ...10. Bába (ČR) 220.

Koule: 1. Staněk (ČR) 21,63, 2. Haratyk (Pol.) 21,34, 3. Žunič (Chorv.) 20,76, ...6. Prášil (ČR) 20,09.

Ženy:

1500 m: 1. Tsegayová (Et.) 4:00,96, 2. Arrafiová (Mar.) 4:03,34, 3. Buckmanová (Austr.) 4:06,30, ...7. Vrzalová 4:09,18, 8. Mäki (obě ČR) 4:26,19.

Tyč: 1. Sidorovová (Rus.) 470, 2. Newmanová (Kan.) 465, 3. Peinadová (Ven.) 455, ...5. Maláčová 450, 6. Ptáčníková 440, 8. Švábíková (všechny ČR) 420.