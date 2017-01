Smečovat v NBA je těžší než v Evropě, vidí Satoranský. All Star Game ho neláká

PŘÍMO Z WASHINGTONU | Basketbalista Tomáš Satoranský několikrát přiznal, že možnost efektně zasmečovat míč do koše je jednou z věcí, která se mu na hře líbí. O své zálibě přesvědčuje i v NBA a konkrétně ve Washingtonu, kde by ho spoluhráči z týmu Wizards dokonce rádi viděli na tradiční All Star Game. O tom ale český rozehrávač nemíní ani uvažovat. „Asi bych tam nechtěl,“ říká bez vytáček. Připouští, že zarazit míč do obroučky je v NBA některých ohledech složitější než v Evropě.

Let a na jeho konci zakončení důraznou smečí. Diváky dokáže pořádně rozdráždit, mužstvo nabít energií. Ti nejlepší z NBA si měří svoje dovednosti na All Star Game, která se letos hraje v únoru v New Orleans, a hvězdný John Wall z Washingtonu Wizards má co říct:

„Jestli by se od nás měl někdo soutěže ve smečování zúčastnit, byl by to Satoranský.“

Hodně zajímavá slova od největší hvězdy směrem k nováčkovi, který se ve své první sezoně v zámoří snaží vybojovat co nejpevnější pozici v sestavě letos nečekaně dobrého týmu z hlavního města.

Nicméně, Satoranský si z nich moc nedělá. Až se All Star Weekend bude konat, plánuje být doma nebo na tréninku.

„Vůbec jsem nad tím nepřemýšlel. Myslím, že bych asi ani (na All Star Game) nechtěl. Moc jsem toho ještě neodehrál, moc jsem toho nepředvedl. Co se týče smečí ani herně v zápasech. Nejdřív bych radši něco ukázal na hřišti, než bych byl pozvaný do takové soutěže. Kvalitou bych se necítil,“ řekl otevřeně.

V kontrastu s tím Wall není jediným hráčem Wizards, který u Satoranského jeho akrobatické schopnosti vyzdvihuje. „Tomáš má nejvyšší výskok z nás všech, to vám řeknu tady a teď,“ tvrdil nedávno Bradley Beal. Má za to, že kdyby uvnitř mužstva došlo k soutěži mezi Satoranským a Kellym Oubrem, rovněž skvělým skokanem, uštědřil by český borec Oubremu KO.

„Byli jsme draftovaní ve stejném roce (2012) a viděl jsem ho tady v tělocvičně smečovat přes kohokoliv. Dělá to dodnes,“ tvrdí Beal.

Nad tím Satoranský mávne rukou. „Oni jsou tady překvapení, že tak skáču. Bílý Evropan, to nečekali,“ usmívá se. „Když je šance ke smečování před zápasem nebo v tréninku, podporují mě. Ale s těmi nejlepšími bych se, myslím, měřit nemohl,“ odhaduje.

V NBA, kterou hraje první sezonou, je podle jeho prvních zkušeností smeč do koše složitějším úkonem než v Evropě, kde si svoje obránce nezřídka vodil.

Víc faktorů přispívá k tomu, že na sebe Satoranský nestrhává v NBA takovou pozornost drtivým zakončením jako dřív.

„Jednak na hřišti nebývám tolik dlouho jako v Eurolize, kde jsem za 30 minut během zápasu měl šancí víc. Hráči jsou tady (v NBA) taky mnohem atletičtější. Když jdou na blok, skáčou výš, mají dobré načasování,“ uvědomuje si Satoranský, koho mívá proti sobě. „Na druhou stranu je tu hra roztaženější, najde se víc prostorů k únikům, což pak pokus o smeč dělá snazším. Má to svoje výhody i nevýhody. Jde hlavně o to mít příležitosti ve hře. Abych řekl pravdu, zatím jsem se k tomu moc nedostal,“ podotkl.

Svoji první smeč si Satoranský připsal vloni v listopadu proti New York Knicks, s nimiž se shodou okolností potká i dnes v noci. Wizards budou dlouhou domácí sérii výher hájit proti soupeři, který se oklepává z maratónského zápasu proti Atlantě. Oba celky musely odehrát čtvero prodloužení, než byl znám vítěz. Knicks odešli těsně poraženi, což jim při regeneraci taky nepomohlo.

„Myslím, že nám jejich únava může pomoct,“ řekl Satoranský. Vzhledem k tomu, že za Atlantu hrají Kristaps Porzingis a Willy Hernangomez, jeho někdejší spoluhráči ze Sevilly, má z tábora soupeře dobré informace. „Bavil jsem se s nimi. Museli po zápase zůstat v Atlantě, protože už bylo pozdě a nedostali se na letadlo. Uvidíme, jestli jim budou chybět síly. Je to obrovský maraton, obrovská porce minut.“