Mistrovský Cleveland začal play off NBA těsnou výhrou

Obhájci titulu z Clevelandu vstoupili do play off basketbalové NBA rozpačitě, ale vítězně. V úvodním čtvrtfinále Východní konference před svými fanoušky zdolali Indianu o jediný bod 109:108. Vteřinu před koncem se ještě snažil skóre otočit hostující C.J. Miles, jenže koš minul. LeBron James ve svém 200. utkání ve vyřazovacích bojích pomohl Cavaliers 32 body a 13 asistencemi.

Úřadující šampioni si v průběhu zápasu vypracovali nanejvýš dvanáctibodové vedení. S osmi body navrch vstupovali do poslední čtvrtiny, jenže čtyři minuty před koncem už to bylo pouze o jeden. Pak se dokonce Pacers dostali do vedení, ale James a Irving vrátili svými koši malý náskok na stranu Clevelandu. Indiana se držela na dostřel a 40 sekund před koncem ztrácela po trojce svého nejlepšího střelce Paula George už zase jen bod.

A nejtěsnějším rozdílem nakonec Cavs i vyhráli, protože v poslední chvíli neuspěl C.J. Miles. Po utkání pak ještě půlhodinu seděl v dresu v šatně a začal se převlékat až poté, co ho přišel poplácat po rameni prezident klubu legendární Larry Bird.

"Původně jsme poslední útok chtěli zahrát na Paula (George), jenže míč se čtyři sekundy před klaksonem dostal ke mně, takže mi nezbývalo nic jiného, než to vzít na sebe a zakončit. Měl jsem dobrou pozici, ale nedal jsem," litoval Miles.

"Mluvil jsem s ním o tom. V takových situacích mám mít já poslední střelu. Všem svým spoluhráčům na zakončení věřím, o tom to není, ale v takových situacích na konci zápasu bych měl mít balon v ruce já," řekl George, autor 29 bodů.

Hráči Clevelandu v napínavé koncovce George k míči nepustili a výhru udrželi. "Nechtěli jsme hlavně, aby se míč dostal k němu. Nechali jsme někoho jiného, aby se nás pokusil porazit a přežili jsme to," přiznal James.

Roli favorita úvodní hrací den play off splnilo už jen San Antonio, které si poradilo s Memphisem 111:82. Dvaatřicet bodů zaznamenal Kawhi Leonard a vyrovnal si střelecké maximum ve vyřazovací části. Stejný počet nasázel v dresu Grizzlies Marc Gasol. Toronto doma prohrálo s Milwaukee 83:97 a Clippers podlehli Utahu 95:97.

Dnes večer vstoupí do play off Tomáš Satoranský s Washingtonem v sérii s Atlantou.

1. kolo play off NBA:

Východní konference - 1. zápasy:

Cleveland - Indiana 109:108,

Toronto - Milwaukee 83:97.

Západní konference - 1. zápasy:

San Antonio - Memphis 111:82,

Los Angeles Clippers - Utah 95:97.