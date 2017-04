NBA zná další čtvrtfinalisty! Postupuje Washington, Satoranský hrál minutu

Washington oplatil Hawks vyřazení z předloňského play off a hlavní zásluhu na tom měl kapitán John Wall, který tehdy kvůli zlomené ruce nemohl nastoupit do tří utkání. V Atlantě tentokrát Wizards vedli už o 22 bodů, ale domácí se v závěrečné čtvrtině dokázali vrátit do hry. Právě Wall však v této části nastřílel 19 ze svých 42 bodů, čímž si vytvořil nové maximum v play off.

"Přijeli jsme sem s úmyslem dokončit to, co nám oni udělali před dvěma lety. Poslat je na dovolenou. Já i Brad (Beal) jsme o tom byli přesvědčeni a tým za tím táhli. I spoluhráči pochopili, co pro to musíme udělat. My už další zápas s Atlantou hrát nechtěli," řekl Wall.

Druhým nejlepším střelcem v dresu Wizards byl Bradley Beal, který se postaral o 31 bodů, 17 bodů měl na kontě Markieff Morris. Satoranský nastoupil na posledních 16 sekund první půle a závěrečných 38 sekund zápasu za rozhodnutého stavu, ale do statistik se jinak nezapsal.

Na straně poražených měl Paul Millsap na kontě 31 bodů a deset doskoků, německý rozehrávač Dennis Schröder 26 bodů a deset asistencí. Na odvrácení konce sezony to ale Atlantě nestačilo. Washington narazí v semifinále Východní konference právě na Boston, série odstartuje v neděli.

Celtics sice prohrávali po úvodních dvou domácích zápasech 0:2, ale pak Bulls přišli o rozehrávače Rajona Ronda a svěřenci kouče Brada Stevense sérii otočili díky čtyřem výhrám v řadě. Tu poslední vybojovali v poměru 105:83 na palubovce chicagaské haly United Center, kde ani jednou neprohrávali a v průběhu utkání si vypracovali až třicetibodový náskok.

Všech pět členů základní sestavy Bostonu mělo na kontě dvouciferný počet bodů. Avery Bradley jich dal 23 a jen o dva body zaostal za svým rekordem v play off. "Bylo prima zase si zahrát basketbal, kterým se v Celtics chceme prezentovat. Všichni jsme teď vysmátí, protože nás to fakt bavilo, a tak to má být," řekl Bradley.

Naopak o posledním postupujícím do 2. kola Západní konference se nerozhodlo. To potěšilo losangeleské Clippers, kteří dokázali po vítězství 98:93 v Utahu vyrovnat sérii na 3:3 a vynutili si sedmé utkání před svými fanoušky.

Rozehrávač Chris Paul dovedl Clippers k vítězství 29 body a osmi asistencemi, 13 bodů a 18 doskoků měl pivot DeAndre Jordan. Jazz se mohli tradičně spolehnout na Gordona Haywarda, autora 31 bodů.

1. kolo play off NBA:

Východní konference - 6. zápasy:

Chicago - Boston 83:105, konečný stav série 2:4,

Atlanta - Washington 99:115, konečný stav série 2:4.

Západní konference - 6. zápas:

Utah - LA Clippers 93:98, stav série 3:3.