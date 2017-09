Welsch si odnesl od Rumunů krvavý šrám. Buďme na zemi, řekl po výhře

PŘÍMO Z RUMUNSKA | V první půli se zlobil na rozhodčí, kteří jeho souboje s domácím Vladem Moldoveanem posuzovali jinak, než by čekal. Ve druhé ale i on pomohl svou obranou ke zlepšení výkonu a konečné výhře českých basketbalistů na úvod ME nad Rumunskem 83:68. „Pojďme na tom stavět,“ přál si Jiří Welsch, který si z tvrdé bitvy odnesl i krvavý šrám na levé ruce.

Jak bylo tedy těžké bránit Moldoveanua, jehož jste musel strážit až skoro pod košem?

„Já jsem trochu počítal, že to bude varianta. On sice hraje na čtyřce, ale je pohyblivý a hraje víc z křídla. Trochu jsme s tím počítali a vyšlo to na mě.“

Byl ale rozhodčími i trochu chráněný, že?

„Nevím, jak na to odpovědět. Asi jsme ho ale tak dobře nebránili, protože byl častokrát faulován při střelbě. Je potřeba se i přizpůsobit tomu, jak rozhodčí ten zápas pojme. Neřekl bych, že byl chráněný, ale toho kontaktu trochu tolerovali míň než u jiných.“

Na druhou stranu, ten šrám na levé ruce máte od něj?

„Nevím, je to možné. Bylo tam hodně soubojů. Najednou koukám, že ho mám na ruce.“

Je tedy tato výhra přesto pro vás odrazový můstek?

„Určitě a impulz do dalších zápasů. Co si budeme nalhávat, kdybychom teď prohráli, byli bychom na tom špatně. Cesta z téhle skupiny určitě nevede přes Španělsko nebo Chorvatsko ale ostatní týmy. A to byl jeden z nich. Výhra je dobrá a pojďme na ní stavět.“

Přitom první půle byla hodně nervózní. Do kabin jste šli jen s vedením 40:38. Čím to?

„Určitě to bylo díky jejich útočné produktivitě, Po dlouhé době to byl jejich první zápas na ME, byli namotivovaní a nad poměry hodně proměňovali střely. Díky kombinaci jejich menší produktivity a naší zlepšené obrany jsme se ve druhé půli zlepšili. Jedním ze dvou klíčů, jak je porazit bylo dostat je pod tlak a to se povedlo. Třeba Vojta Hruban tam několikrát bránil, že nebyli schopní si přihrát a zahájit akci. Ten obranný tlak byl důležitý.“

Navíc výrazně pomohla i ta šňůra deseti bodů v úvodu druhé části, že?

„Bezpochyby. Byla to ta šňůra, kdy jsme odskočili na deset bodů. Buďme ale na zemi, vyhráli jsme nad Rumunskem a doufám, že se vším co se děje, jsme byli favorit a jen tu roli potvrdili. Buďme tedy na zemi a pojďme se dál soustředit.“

Zasloužil by si Vojtěch Hruban i za těch dvacet bodů cenu MVP zápasu?

„Když pominu, že Saty je náš MVP v každém zápase nehledě na statistiky, tak Vojta byl ten, který vystoupil z davu a vzal na sebe zodpovědnost. Budeme to potřebovat dál i od dalších.“

Co jste pak říkal na české fanoušky, kteří dorazili do Rumunska?

„Velmi příjemné překvapení, doufám, že tu dlouho vydrží. Nevím, sice jestli celý týden, ale co nejdéle a snad ta podpora bude dál taky taková.“

Byli pro vás i impulzem?

„No, domácí neměli moc čemu fandit. Ale ano, bylo to příjemné mít někoho za zády a dostat pozitivní feedback.“

Jak teď bude klidnější se utkat se Španělskem, proti němuž můžete jen překvapit?

„Půjdeme do toho s hlavou nahoře. Musíme bojovat, rvát se a hrát rychle. Jsme si vědomi, jaký tým proti nám stojí, ale důležité je z toho zápasu odejít se zvednutou hlavou. Uvidíme, jaký bude výsledek.“