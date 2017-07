Od šíleného pádu k výhře. Roglič se na lyžích málem zabil, teď válí na Tour

V mládí toužil Primož Roglič reprezentovat svou zem ve skocích na lyžích, stal se dokonce juniorským mistrem světa. V sedmnácti letech ale zažil ošklivý pád, v bezvědomí ho pak museli odvést do nemocnice. Později se dal na cyklistiku a deset let po svém pádu slaví obrovský úspěch. Po úniku ovládl jednu z nejtěžších etap na Tour de France. „Od začátku, co jsem začal trénovat na kole, jsem věřil, že jsem schopen vyhrát etapu, a snil jsem o tom, že se to povede na Tour. Ale jedna věc je sen a druhá je realita. Už být tady je úspěch,“ hledal slova šťastný slovinský cyklista.

S profesionální cyklistikou začal Roglič až v roce 2013, přesto stačily tři roky a už se dostal na svou první Grand Tour. Na Giru tehdy všechny překvapil druhým místem v úvodní časovce, větší překvapení si však nachystal až o rok později. Už jeho nominace na probíhající Tour de France dostala slovinské fanoušky do euforie.

„Dřív jsem zjistil, že jsem dobrým časovkářem, ale horské závody jsem měl vždycky rád. Chtěl bych být dobrý ve všech aspektech cyklistiky,“ vysvětloval skromně po sedmnácté etapě Tour de France. V ní se stal hlavním hrdinou, neboť se ve čtvrtek stal jejím nečekaným vítězem.

Jak jeho životní etapa probíhala? Zhruba třicet kilometrů před cílem se odpojil od skupinky favoritů a vyrazil zkusit štěstí. Nad jeho snahou soupeři mávli rukou a nechali ho ujet. Později však zjistili, že sedmadvacetiletého Slovince hrubě podcenili. "Je to šílené. Je to neuvěřitelné, vůbec bych nečekal, že vyhraju etapu zrovna přes Galibier. Je to prostě šílené vítězství," nechápal po závodě šťastný Roglič.

Jeho příběh je mnohem zajímavější. Dřív chtěl reprezentovat svou zem ve skocích na lyžích, kterým se pilně věnoval. Ještě před dosažením plnoletosti ale nebezpečně upadl, při karambolu mohl klidně přijít o život. Nebezpečný pád naštěstí odnesl pouze zlomeným nosem a otřesem mozku. Po něm ale přehodnotil své priority a nakonec se rozhodl pro jiný sport.

Po čtvrtečním triumfu je jasné, že si cyklistiku vybral dobře. „Nikdy jsem na lyžích pořádně nelétal. Snil jsem o tom, ale pořádně jsem se k tomu nedostal. Ale věřím, že vyhrát etapu na Tour je mnohem lepší,“ měl jasno po velkém vítězství.

VIDEO: Podívejte se na Rogličův šílený pád na lyžích:

Stal se totiž historicky prvním Slovincem, kterému se podařilo ovládnout etapu na "Staré dámě". "Je to pro mě i motivace do další kariéry. Jako první vítěz etapy na Tour nesu slovinskou vlajku, navíc před rodinou a kamarády. Je to něco neskutečného," radoval se. "Ještě ty pocity úplně nepozvávám. To, co se mi tady podařilo, mi asi dojde až za pár dní," přiznal.

Euforickou radost mu trochu narušila jedna z francouzských televizí, když ho údajně nařkla, že měl v kole motor. To však kategoricky odmítl. „To je tak vtipný, že se k tomu nebudu ani vyjadřovat. Je to hrozná hovadina. Nic, čím bych se měl zabývat nebo rozptylovat,“ dodal naštvaně.

Vše o Tour de France najdete zde>>>