Bradyho trable: Ukradli mu dres, jeho Gisele chce, ať skončí

Upocený dres s číslem dvanáct hledá skoro celá Amerika. Tom Brady po Super Bowlu oznámil, že jeho vítězný zápasový dres zmizel.

„Dres jsem dal do tašky, odešel jsem a pak už tam nebyl. Je to nešťastné, protože by to byla pěkná památka. Takže pokud se objeví na eBay, dejte mi, prosím, vědět,“ řekl Brady.

Quarterback Patriots vysvětlil, že dres po zápase uložil do své kožené tašky, odešel na 10 – 15 minut, aby splnil mediální povinnosti. A když se vrátil, dres byl pryč. Událost už vyšetřuje houstonská policie, která případu věnuje velkou pozornost. Už kvůli odhadované vysoké ceně dresu.

„Považujeme to za velmi důležitý případ,“ řekl George Buenik z houstonské policie. „Chceme na tento případ nasadit naše nejlepší vyšetřovatele, zadržet pachatele a vrátit ten dres Tomu Bradymu.“

Policie dává dohromady seznam osob, které byly v době incidentu v šatně Patriots a sbírá také záběry od přítomných kameramanů.

Dres, v němž Brady pomohl Patriots otočit nedělní Super Bowl z pětadvacetibodového manka k historické výhře v prodloužení, by podle Joshe Evanse, zakladatele aukční síně Lelands.com mohl mít na trhu cenu přibližně milionu dolarů.

„Čím je věc slavnější, tím má větší hodnotu,“ řekl Evans pro Boston Globe.

Evansova aukční síň už vydražila dres baseballisty Babe Rutha z roku 1920 za 4,5 milionu dolarů. Fakt, že byl Bradyho dres ukraden, však možnost případné budoucí dražby snižuje.

K činu se zatím přihlásil baseballista Boston Red Sox David Price. Ten však zřetelně žertoval, když na Twitter napsal: „Ukradl jsem dres Toma Bradyho ze Super Bowlu a budu s ním spát, dokud z něho nesetřu všechnu slávu!! Ale neříkejte mu to.“

Devětatřicetiletý Brady je také pod tlakem své manželky, slavné brazilské modelky Gisele Bündchen, která by ho už ráda viděla doma.

„Kdyby to bylo na mé ženě, dnes bych skončil s kariérou. Včera v noci mi to řekla třikrát,“ uvedl Brady pro SiriusXM NFL Radio ráno po Super Bowlu. „A já řekl: Máš smůlu, kotě. Užívám si až moc zábavy. Mám v plánu dál pracovat a stále plánuju hrát ještě dlouho.“