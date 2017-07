Bitva Prahy s Ostravou. Czech Bowl zná své účastníky

Semifinálové zápasy Bitters ligy amerického fotbalu překvapení nepřinesly. Drama rozhodně ano. Obhájci titulu a šestinásobní mistři Prague Black Panthers vstoupili do zápasu vlažně. Hned z úvodního útoku dovolili Pardubicím Stallions skórovat touchdown. Když potom z prvního útoku Black Panthers nepřišla odpověď v podobě bodů, ale ztráta míče, zdálo se, že se favorit ligy na postup do finále nadře.

Začátkem druhé čtvrtiny se pražský tým rozjel a Pardubice nenašly odpověď. Tři touchdowny ve druhé čtvrtině otočily průběh zápasu a nasměrovaly Black Panthers opět do finále. Ve druhé půli přidali Pražané další tři touchdowny a o vítězi bylo rozhodnuto. Na výsledku již nemohly nic zvrátit ani dva touchdowny Stallions ze závěru zápasu. Obhájce titulu porazil Pardubice 40:19. Black Panthers jsou jeden krok od sedmého titulu v řadě.

To druhé semifinále mezi Ostravou Steelers a Prague Lions se neslo v dramatickém duchu až do samotného závěru. Lions si chtěli zopakovat loňskou účast v Czech Bowlu, Ostrava na postup do finále čeká dvacet let. Mírným favoritem byla Ostrava, která skončila v základní části na druhém místě za Black Panthers. První úder ale zasadil útok Lions, když se zachycenou přihrávkou přes polovinu hřiště blýskl Adam Česlík, kterého marně stíhal jeho bratr Lukáš, který hájí ostravské barvy.

Ostrava spoléhá na dominantní běhový útok v čele s vycházející hvězdou Dominikem Dvorským. Loňský Objev roku pomohl dvěma touchdowny nasměrovat svůj tým k vytouženému postupu. Pět minut před koncem zápasu hájili Steelers vedení 27:13. Pražský tým se nevzdal a necelé tři minuty před koncem snížil na 27:19 David Růžek.

I díky zachycené přihrávce obranou Lions dostal zápas dramatickou zápletku. Lionský útok dostal v posledních dvou minutách možnost dostat zápas do prodloužení. Ostravská obrana ale rázně odmítla vyrovnání zápasu a soupeře na vlastní polovinu nepustila. Steelers tak mají šanci po dvaceti letech pozvednout nad hlavu pohár pro mistra České republiky. Ostrava je zatím jediný mimopražský tým, kterému se podařilo nejvyšší ligu vyhrát. Teď bude mít šanci podruhé.