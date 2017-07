Evropský šampionát do 23 let se blíží: Češi chtějí v Brně vysoko

Již za dva týdny bude Brno dějištěm největší letošní baseballové akce v Evropě. Od 7. srpna se tu rozehraje evropský šampionát hráčů do 23 let. A český tým pomýšlí vysoko, chce se umístit na medailových pozicích. „Cílem je obhájit první místo z roku 2014. Ale bude to složité, evropský baseball se vyrovnal, což bude patrné také na tomto turnaji. Nebude nouze o překvapení,“ tvrdil Petr Ditrich, předseda České baseballové asociace. Přenos zápasů domácí reprezentace bude k vidění na webu ČT sport a internetové televizi PlayoTV.

Mistrovství Evropy U23 se zúčastní celkem 16 týmů a rozehraje se ve čtyřech skupinách. Část programu se uskuteční v Blansku, na slovenské Trnavě a v rakouském Welsu. Do závěrečných bojů, které se odehrají v Brně, postoupí dva nejlepší celky. Češi mají ve skupině Belgii, Litvu a Ukrajinu. Diváci mohou podpořit domácí reprezentaci na Městském baseballovém stadionu v Brně. „Belgie potvrdila, že se neustále zlepšuje. Pokud poustoupíme do čtvrtfinále, tak se utkáme s Německem nebo s Francií. Největším favoritem je Holandsko, hodně se věří také Španělsku,“ tvrdil Ditrich

Český tým se připravuje na domácí šampionát již druhým rokem. V loňské sezoně skončil na 10. místem na mistrovství světa do 23 let v Mexiku. „V letošním roce jsme odehráli dvě tréninková utkání, dvě s Draky Brno a pět zápasů na Pražském baseballovém týdnu. Čekají nás ještě poslední tři přípravná utkání,“ dodal Pavel Chadim, trenér české reprezentace do 23 let, která na Pražském baseballovém týdnu skončili na děleném třetím místě se dvěma výhrami. V nich porazili seniorský tým Ruska a německý výběr do 23 let.

Domácí reprezentace se spoléhá zejména na obranu. „Vybrali jsme nadhazovače s nejnižšími počty volných met, nejvyššími procenty úspěšných hodů. Věříme, že klukům výrazně pomůže obrana. Doufám, že náš tým bude ve všech třech nejvíce sledovaných činnostech (nadhoz, útok a obrana) mezi všemi týmy do pátého místa. Na podzim jsme dělali dvě chyby za zápas, to bych chtěl eliminovat,“ doplnil Chadim. Turnaj v Brně rovněž navštíví několik skautů z MLB. Češi hrají ve skupině D od pondělí 7. srpna do středy vždy v 19.00 večer.

Předběžná nominace na ME 23 let v Brně

Pitchers (7): Bareš (Hroši Brno), Čapka, Furko (Draci Brno), Novák, Vavruša (Kotlářka Praha), Ondra, Satoria (Arrows Ostrava)

Catchers (2) : Mužík (Kotlářka), Vykoukal (Arrows)

Infielders (4): Claus, Menšík, (Hroši), Červinka (Draci), Smola (Kotlářka),

Outfielders (3): Hajtmar (Draci), Chlup (Eagles Praha), Lázniček (Skokani Olomouc)

Utility players (2): Grepl (Arrrows), Ondráček (Hroši)